Julian Alaphilippe a fini par le lâcher. Porteur du maillot jaune depuis la 8e étape et l'arrivée à Saint-Etienne (plus trois étapes avant cela), le Français de la Deceuninck-Quick Step n'a cette fois pas été en mesure de résister aux purs grimpeurs lors de la 19e étape, marquée par des orages de grêle qui ont obligé les organisateurs à neutraliser l'étape. Mais c'était déjà trop tard pour Alaphilippe, distancé dans la principale difficulté du jour, le Col de l'Iseran, au sommet duquel les temps ont finalement été pris.

Passé en tête au sommet (et donc à l'arrivée) après une violente accélération à moins de 6km, Egan Bernal aura confirmé ce qu'on avait entraperçu la veille : c'est lui le meilleur grimpeur dans les Alpes. Creusant vite l'écart, le Colombien du Team INEOS n'a pu être suivi par personne et surtout par Julian Alaphilippe, en grosse difficulté sur la fin d'ascension et qui concède finalement 2'10''. En rajoutant les 8'' de bonus, Bernal s'empare du maillot jaune avec 48'' d'avance sur le Français, obligé d'abdiquer à deux jours de l'arrivée.

Mais Alaphilippe n'a pas tout perdu. Pas encore en tout cas. Malgré sa défaillance dans l'Iseran, le Tricolore reste 2e du général et peut toujours rêver au podium sur lequel il est suivi par le tenant du titre, Geraint Thomas (+ 1'16''). Les deux hommes devront avant tout résister aux assauts de Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) et Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), respectivement à 12'' et 39'' du podium et du Gallois. Sauf grosse défaillance des cinq hommes, les autres devront se contenter des places d'honneur. A commencer par les trois leaders de la Movistar, tous dans le top 10 (Landa 6e, Quintana 8e et Valverde 9e) mais également à plus de 4 minutes du maillot jaune.

Du côté Français, la journée aura été terrible avec la perte du maillot jaune d'Alaphilippe et l'abandon de Pinot. Pourtant, ils sont encore quatre dans le top 15 du classement général. Derrière Alaphilippe, toujours en course pour le podium - et même la victoire finale sur le plan mathématique -, on retrouve un Warren Barguil (Arkéa-Samsic) très en forme dans l'Iseran et désormais 11e du général, à 35'' de la 10e place de Richie Porte (Trek-Segafredo). Douzième et treizième, Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert) et David Gaudu (Groupama-FDJ) sont eux bien trop loin (16 min et 20 min de retard) pour espérer mieux.