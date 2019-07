Classement général : Derrière Alaphilippe, ils sont cinq en 39 secondes !

Le Tour de France va tourner pour de bon le dos aux Pyrénées mais quel chantier au cours de ce week-end ! Julian Alaphilippe ressort de ce massif comme il y était entré, en jaune. Mais le Français a affiché ses premières failles dimanche dans la montée finale vers Prat d'Albis.

Sans sombrer (il finit 11e de cette 15e étape), le puncheur de l'équipe Deceuninck - Quick Step a tout de même cédé du temps à ses principaux adversaires. Passée au-delà des deux minutes samedi au Tourmalet, son avance retombe ainsi à 1'35" sur Geraint Thomas, qui demeure son dauphin.

Derrière le Gallois, c'est la foire d'empoigne. Ils sont cinq à se tenir en moins de 40 secondes : Thomas est donc à 1'35" du maillot jaune, Steven Kruijswijk à 1'47", Thibaut Pinot à 1'50", Egan Bernal à 2'02" et Emanuel Buchmann à 2'14". Autant dire que cela promet un formidable suspense dans la dernière semaine, où les Alpes feront office de juge de paix. Derrière, un break semble fait en revanche puisqu'il y a davantage d'écart entre Buchmann (6e) et Mikel Landa (7e à 4'54" de Julian Alaphilippe) qu'entre le maillot jaune et Buchmann.

A noter que, du côté des Français, Warren Barguil gagne une petite place pour se retrouver 12e. Belle progression également de Guillaume Martin, qui bondit de cinq rangs (de la 21e à la 16e place), alors que Romain Bardet, qui a pris l'échappée mais sans pouvoir tenir la distance, effectue lui aussi une remontée. 26e au départ de Limoux, le leader d'AG2R La Mondiale pointe désormais au 19e rang.