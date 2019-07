Classement général : Doublé Bernal - Thomas pour Ineos, Alaphilippe recule au 5e rang

Sauf invraisemblable catastrophe, la hiérarchie finale de ce Tour de France 2019 est désormais scellée. Si la Grande Boucle s'achèvera dimanche sur les Champs-Elysées, la course au classement général, elle, s'est achevée samedi avec la dernière étape de montagne. Ce fut sans doute la moins intense de toutes mais elle a tout de même provoqué un changement majeur puisque Julian Alaphilippe, encore dauphin d'Egan Bernal au départ de cette 20e étape, a perdu sa place sur le podium.

Le Français, lâché à 13 kilomètres du dernier sommet, recule de trois places pour se fixer au 5e rang, à 3'45" du maillot jaune. Bernal n'a pas tremblé une seule seconde dans cette dernière étape rabotée. Il va s'imposer au final avec 1'11" sur Geraint Thomas. L'équipe Ineos, même moins forte collectivement que les précédentes années, va donc trouver le moyen de signe run nouveau doublé. Le Néerlandais Steven Kruijswijk va compléter le podium. Il est le principal bénéficiaire du jour.

L'Allemand Emanuel Buchmann gagne lui aussi une place au profit de Julian Alaphilippe, mais il va échouer au pied du podium, pour seulement 25 secondes et à moins de deux minutes du vainqueur Egan Bernal. Autre bonne opération du jour, celle de Warren Barguil. 11e au départ, le champion de France a profité des difficultés de Richie Porte pour intégrer sur le fil le Top 10. Landa (6e), Uran (7e), Quintana (8e) et Valverde (9) ont conservé leur place et n'ont pas bougé.