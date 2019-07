Après trois jours en jaune, Julian Alaphilippe a dû laisser son maillot jaune ce jeudi au sommet de la Planche des Belles Filles. Il s'en est fallu de très peu : six secondes. Pour six secondes donc, Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), 2e de cette 6e étape à l'issue d'une longue échappée, est le nouveau leader au classement général. Une énorme surprise pour l'Italien de 24 ans, venu pour chasser les victoires d'étapes et le maillot à pois après un superbe Giro. Également présent dans l'échappée, Dylan Teuns grimpe à la 3e place du général, à 32''.

Derrière, on trouve un Jumbo-Visma. Il ne s'agit pas de Steven Kruijswijk, mais de son équipier néo-zélandais George Bennett (4e à 47''), épatant sur la montée de la Planche. Parmi les favoris, Geraint Thomas (Ineos) a été le meilleur ce jeudi (4e de l'étape derrière le trio échappé), mais il n'y a pas eu de gros écarts. Au général, le vainqueur sortant du Tour est la nouvelle référence chez les cadors (5e à 49'').

Le Britannique possède 4'' d'avance sur son coéquipier Egan Bernal, 9'' sur Thibaut Pinot, 15'' sur Steven Kruijswijk, 26'' sur Rigoberto Uran et 30'' sur Jakob Fuglsang. Romain Bardet, qui a concédé près d'une minute ce jeudi, possède désormais 2'08'' de retard sur le leader d'Ineos. Le grimpeur d'AG2R La Mondiale est le grand perdant de cette première étape de montagne. Il demeure le favori le plus éloigné au général (26e à 2'57'' de Ciccone).