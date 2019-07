Au rayon des frustrés, Mikel Landa occupe une place de choix. Le co-leader de la formation Movistar fait partie des battus du jour, ce lundi à Albi, à l'issue d'une 10e étape du Tour marquée par une bordure qui a piégé de nombreux prétendants au maillot jaune, dans les 35 derniers kilomètres. Mais alors que Thibaut Pinot, Jakob Fuglsang, Richie Porte et Rigoberto Uran ont perdu 1'40" à la pédale, Landa a concédé 2'09" à cause d'une chute à 19 bornes de l'arrivée, alors qu'il avait pris le bon wagon.

"A un moment, j'étais sur mon vélo, et à l'instant suivant j'étais par terre, entouré de spectateurs" a expliqué, "choqué", le 4e du dernier Giro, dont la sortie de route est due à un contact avec Warren Barguil. Le champion de France est revenu sur cet incident, dans la soirée, via son compte Twitter. "Je suis triste de la chute de Mikel Landa. Déséquilibré en touchant la roue de Julian (Alaphilippe, ndlr), je touche Mikel qui me remontait sur la gauche" a-t-il détaillé. "C’est allé très vite, ce n’était pas volontaire. J’ai évité la chute miraculeusement ce qui n’a pas été le cas de Mikel. J’espère qu’il va bien", a ajouté Barguil.

" Heureusement, je n'ai pas de blessure "

Pour Movistar, la journée est passée de parfaite à contrastée en un claquement de doigts. La formation espagnole comptait ses deux leaders, Nairo Quintana et donc Mikel Landa, ainsi que leur bras droit de luxe, Alejandro Valverde, dans le peloton de tête quand l'incident s'est déroulé. Les trois hommes étaient même entourés de deux équipiers (Imanol Erviti et Nelson Oliveira), qui ont tenté de ramener Landa sur la tête de course sans y parvenir.

"L'objectif pour lequel nous sommes venus s'éloigne" a déclaré Mikel Landa, 4e du Tour de France 2017 à une seconde du podium, fataliste. "Heureusement, je n'ai pas de blessure, j'ai pu continuer en un seul morceau…" a positivé le 21e du classement général, devancé de 4'15" par le maillot jaune, Julian Alaphilippe, mais surtout de 3'03" par le vainqueur sortant de la Grande Boucle, Geraint Thomas (2e). Nairo Quintana, quant à lui, occupe la 8e place, à 2'04" du puncheur de la Deceuninck-Quick Step.