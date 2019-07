"Je sentais que j'étais capable de le faire" : Pinot, effondré, y croyait dur comme fer

Thibaut Pinot y croyait dur comme fer. Dans la forme de sa vie, le Français lorgnait le maillot jaune et la victoire finale dans le Tour. Tout s'est écroulé pour lui à cause d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche, blessure rarissime pour un coureur cycliste. Incapable de pédaler, il a quitté la course en larmes. Une des images de ce Tour 2019, à coup sûr. Un crève-cœur.

Quelques heures plus tard, venu livrer quelques mots, il avait toujours des sanglots dans la voix. Abattu, pas loin d'être écœuré par ce coup du sort, le Franc-Comtois était convaincu de pouvoir aller au bout de son rêve dans cette troisième semaine. "J'y croyais, a-t-il bredouillé. Je sentais depuis dimanche, après les Pyrénées, que j'étais capable de le faire. Mais on ne le saura jamais."

Madiot a voulu rester optimiste mais…

Du côté de l'équipe Groupama-FDJ, on soupçonne que le mal est né d'un coup pris à la fin de la 17e étape, mercredi, à Gap. "J'ai pris un petit coup à l'arrivée, a expliqué le héros malheureux. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Je ne sais pas trop exactement." L'inquiétude a vraiment grandi jeudi, dans la première grande étape des Alpes. "J'ai eu vraiment mal dans une relance hier (jeudi, NDLR) dans une descente, a ajouté Pinot. Peut-être que je me suis fait une petite déchirure et que ça s'est aggravé au fur et à mesure. Ça ne pardonne pas."

Sur France 2, Marc Madiot a de son côté confié que son leader "avait du mal à monter les escaliers jeudi soir." Malgré tout, chacun voulait rester optimiste, à l'image du manager mayennais : "on ne voulait pas sombrer dans la panique et, contrairement à l'image qu'il a pu donner, Thibaut est solide mentalement. En fin de soirée, ça allait plutôt mieux, donc on était plutôt optimiste. Au début de l'étape, dans la voiture, je n'entendais pas son nom parmi les coureurs en difficulté, alors je me disais que ça pourrait passer."

Pinot : "J'en ai marre"

Il va maintenant falloir au vainqueur du Tour de Lombardie se relever de cette énorme désillusion, un peu plus d'un an après celle du Giro où, malade, il avait dû abandonner la veille de l'arrivée alors qu'il figurait sur le podium. "J'en ai marre, ça va prendre du temps", soupire Thibaut Pinot. Dans des images filmées jeudi soir et diffusées par France Télévisions, on peut l'entendre dire : "y a toujours un truc pour me faire chier." Pour remonter la pente, il pourra en tout cas compter sur le soutien indéfectible de ses équipiers et de son staff.

"C'est une grosse déception évidemment, mais il va falloir passer à l'étape suivante, la reconstruction, annonce Madiot. Il n'y a pas de recette particulière pour ça, à part témoigner de l'affection à son coureur. On l'accepte difficilement, et Thibaut encore plus, mais ça fait partie du sport et c'est aussi ce qui rend les moments de joie plus explosifs."

" Un jour ou l'autre, on arrivera à renverser les plus grands "

Dans ce Tour où il se sentait si fort, Thibaut Pinot aura au moins acquis la conviction qu'il était apte à tutoyer les sommets. Vainqueur au Tourmalet, il s'était montré le plus fort dans les Pyrénées. Et, à Valloire, malgré la douleur et sa blessure déjà présente, seul Bernal, parmi les favoris, avait fini devant lui. Il avait alors parlé d'une "journée moyenne", et, rétrospectivement, sa performance dans cette 18e étape apparaît assez remarquable compte tenu du contexte.

"On va s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien voire de très bien sur ce Tour de France, a promis Marc Madiot. J'ai une énorme confiance en Thibaut Pinot. Il est grand et il le restera. Je suis persuadé d'une chose : il va revenir plus fort. C'est vrai que le destin n'a pas toujours été clément avec lui mais il reviendra l'année prochaine. Un jour ou l'autre, on arrivera à renverser les plus grands."