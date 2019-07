Il est peut-être le leader que la chaleur fait le plus suer de tout le peloton. Au sens propre, comme au figuré. Thibaut Pinot et les hautes températures n'ont jamais fait très bon ménage. Le leader de la Groupama-FDJ a régulièrement vu ses ambitions se heurter au mur des degrés, qui le font souffrir plus que la majorité des cadors du peloton. Alors quand les bulletins météo s'alarment d'une hausse du mercure sur l'Hexagone pour cette semaine, le trouillomètre aurait de quoi, lui, chuter proche de zéro dans le clan Pinot. Pour ne plus subir les déconvenues de ces dernières saisons, le grimpeur a toutefois suivi un plan savamment concocté par son équipe selon L'Equipe, avec comme outil principal de travail… un sauna.

Non, Thibaut Pinot n'a pas décidé de s'offrir des journées détente comme préparation aux Grands Tours. Bien au contraire même. Pour mieux se préparer aux conditions caniculaires, comme le Tour de France en attend ces prochains jours, le dernier vainqueur du Tour de Lombardie s'est fait installer l'an dernier un sauna à son domicile sur les consignes de son staff. "Il fait du home-trainer puis il entre dans son sauna, après avoir roulé en intensité modérée", développe dans les colonnes du quotidien Frédéric Grappe, le directeur du pôle performance de la Groupama-FDJ.

Eviter les défaillances du Tour 2015 et du Giro 2018

Régulièrement malade lors des derniers étés en plein Tour de France ou Tour d'Italie, Pinot a longtemps traîné une image de coureur fragile aux éléments, lui qui a pour habitude de s'entraîneur dans le doux climat des Vosges. Avec des températures prévues autour des 40 degrés pour les prochaines étapes, le décor est planté pour ce qui pourrait être une défaillance majeure au pire moment, comme il en avait subi sur la Grande Boucle 2015, ou l'an passé sur le Giro. Ce travail spécifique en sauna a déjà porté ses premiers fruits, en témoigne sa magnifique fin de Vuelta 2018, conclue avec deux victoires d'étape et une 6e place au général.

"Tout ce qui est mis en œuvre vise, palier par palier, à faire un entraînement à la chaleur, précise le nutritionniste de l'équipe, Denis Riché. L'objectif, c'est d'être capable de supporter des contraintes thermiques défavorables et d'en faire un avantage aussi parce qu'on est frais, à l'abri du stress, qu'on ne disperse pas son énergie. La chaleur, c'est la survie, c'est l'adaptation de la survie." Avec une quatrième place provisoire au général, à 15 secondes seulement du tenant du titre Geraint Thomas, Thibaut Pinot a désormais le cadre idéal pour faire du cagnard le théâtre de ses rêves de maillot jaune. Et s'autoriser cette fois un sauna pour décompresser l'esprit tranquille.