C'est un phénomène assez surprenant pour être souligné. Présentées comme deux des équipes les plus solides pour la conquête du maillot jaune, Movistar et Astana occupent les deux dernières places au classement des gains distribués depuis le début du Tour de France. Pour l'équipe espagnole, le paradoxe est encore plus fort puisqu'elle occupe, en contrepartie, la première place au classement par équipes. Comme quoi, le temps, ce n'est pas forcément de l'argent. Pour l'heure, Movistar n'a décroché que 2 800 euros, soit l'équivalent d'une 3e place d'étape.

Elle n'a signé que deux top 10, deux 7e places signées par Quintana à La Planche des Belles Filles et Soler à Brioude. Néanmoins, cette étrange contraste ne devrait pas s'éterniser pour Movistar. Maintenant qu'elle s'approche de son terrain de jeu favori, la montagne, la lanterne rouge du classement des gains changera sans doute d'identité. Et assez vite.

La jackpot pour Jumbo-Visma

En attendant, le total des gans de Movistar est près de 24... fois inférieur à celui de Jumbo-Visma. Tout sourit en revanche à l'équipe néerlandaise. Quatre victoires en dix étapes, deux jours en jaune... Autant de satisfactions qui ont été gratifiées de primes forcément alléchantes. Après dix jours de course, la formation néerlandaise domine largement le classement des gains avec un pactole de 66 560 euros. Soit près du double de son total de l'an dernier, à l'issue du Tour entier (34 250). C'est dire.

La joie de Wout van Aert (Jumbo - Visma) après sa victoire dans la 10e étape du Tour de France 2019Getty Images

Derrière, on trouve deux équipes belges. La chasse aux pois de Tim Wellens et l'incroyable succès de Thomas De Gendt à Saint-Etienne hissent Lotto-Soudal à la deuxième place, à un peu plus de 13 000 euros de Jumbo-Visma. Porté par le début de Tour idéal de Julian Alaphilippe et le triomphe d'Elia Viviani à Nancy, Deceuninck-Quick Step complète le podium provisoire.

Ineos juste devant... Groupama-FDJ

Sinon, il faut noter la 8e place de Wanty-Gobert, première équipe non-World Tour au classement. La multiplication des offensives et les points au classement de la montagne rapportés par Xandro Meurisse ont porté leurs fruits pour la formation belge. Les Français font eux grise mine. Aucune des cinq équipes tricolores ne figure dans le top 10 provisoire. Onzième, Groupama-FDJ accuse ainsi 240 euros de retard sur la première formation devant elle, Ineos... Comme un cruel miroir du débours pris par Pinot sur Thomas et Bernal au général.

Le classement des gains après dix étapes :