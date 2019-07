Le Tour de France de Romain Bardet est un échec retentissant. Le grimpeur d'AG2R La Mondiale avait montré des signes de faiblesse en première semaine. Il a sombré en deuxième. 19e du classement général, à 27 minutes du leader, Julian Alaphilippe, Bardet est à des années-lumière de ses objectifs. "Les regrets, je les ai déjà et les interrogations aussi, a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Le Parisien, ce lundi. Pourquoi me suis-je autant planté dans ma préparation ? Pourquoi mes jambes ne répondent-elles pas ? Ce Tour est sans saveur et je ne peux pas me battre pour être 13e ou 14e."

Seul coureur à ne pas avoir quitté le Top 10 de la Grande Boucle depuis 2014, Bardet est un modèle de régularité. Un modèle en déliquescence. Pour l'instant, il ne pense qu'à terminer le Tour, "finir samedi à Val-Thorens le réservoir vide en ayant tout donné", mais il va rapidement devoir trouver les causes de son fiasco. Il va commencer par passer des examens médicaux, face à l'ampleur du camouflet, mais il sait que le problème est sans doute plus profond.

Vidéo - Les Rois de la Pédale sur Bardet : "On sent qu'il n'a rien dans la jambe" 03:01

" Cela fait six ans que j'ai sensiblement le même programme (...) que j'empile les charges et que je me crois toujours plus résistant "

"Une remise en question est obligatoire. Je ne peux pas faire l'autruche. C'est un échec et il faut l'analyser", estime le Français de 28 ans, dont le palmarès est famélique par rapport à sa place dans la hiérarchie mondiale. Bardet n'a gagné que 7 courses en professionnel. C'est 24 de moins que Thibaut Pinot (29 ans), par exemple.

"Cela fait longtemps que j'ai été formaté à faire la même chose. Il y a un moment où il faut se réinventer", ajoute-t-il, comme le relatent nos confrères de L'Equipe. Polariser ses saisons sur le Tour de France lui a permis de devenir un excellent coureur. Mais cette obsession semble être devenue un frein à sa progression. "Cela fait six ans que j'ai sensiblement le même programme, que je fais des saisons de février à octobre, que j'empile les charges et que je me crois toujours plus résistant... constate Bardet. L'an prochain, je changerai de programme. C'est sûr à 100 %."

Vidéo - Pour Jacky Durand, Bardet "s'est fixé deux nouveaux objectifs" 02:36

Qui va gagner le Tour ? "Pinot"

Dans sa galère, Bardet trouve au moins du réconfort dans le comportement majoritairement bienveillant des spectateurs. "J'avais tellement peur de me faire siffler… entendre 'on t'aime' m'a fait du bien et m'a aidé, détaille-t-il pour Le Parisien. Je n'ai eu qu'un souci. Au départ d'une étape, un type a crié 'Romain, bouge-toi le cul !', j'ai fait demi-tour pour lui demander une explication (…) il y a eu une agglomération de gens et ce monsieur a eu honte."

Enfin, le 2e du Tour de France 2016 se retrouve dans une incongrue position d'observateur de la lutte pour la victoire sur cette Grande Boucle, bien qu'il y participe. Interrogé à ce sujet, il répond : "Pinot. C'est beau de voir que tout ce qui a été préparé dans son équipe depuis longtemps fonctionne. Ils ont bossé en silence mais consciencieusement. Et ça paye. C'est dans l'ordre des choses qu'il gagne."