Un orage du diable, la course arrêtée et Bernal en jaune : Le Tour bascule dans la folie

Entre drame et surréalisme, ce 26 juillet fera à coup sûr date dans l'histoire du Tour de France. Débutée avec l'abandon en larmes de Thibaut Pinot, victime d'une déchirure à la cuisse droite, cette journée s'est achevée avant mêle la montée finale vers Tignes. Un orage d'une violence inouïe s'est abattu peu avant Val d'Isère, à environ 25 kilomètres de l'arrivée, en bas de la descente du col de l'Iseran. La grêle a recouvert la route et l'a rendue totalement impraticable. "La route est couverte de grêle à la sortie d'un tunnel", ont annoncé les organisateurs.

En urgence, la direction de course a dû prendre une décision forcément compliquée : neutraliser la course et, finalement mettre un terme à cette 19e étape. Les temps ont été pris au sommet de l'Iseran, qu'Egan Bernal avait franchi en tête. Le jeune Colombien, comme la veille, s'est montré le plus fort parmi les favoris. Et c'est dans ce contexte improbable que le grimpeur du Team Ineos va prendre le pouvoir sur ce Tour 2019 complètement dingue. Il va endosser le maillot jaune au détriment de Julian Alaphilippe.

Vidéo - Il n'y avait rien à faire : impossible de déblayer la route à Val d'Isère 01:00

Bernal maillot jaune mais pas vainqueur de l'étape

Car avant ce dénouement invraisemblable, le Français avait fini par craquer. Le rythme infernal imposé par les équipiers d'Egan Bernal et Geraint Thomas avait épuisé le numéro un mondial et lorsque Thomas, Steven Kruijswijk puis Egan Bernal ont attaqué, Julian Alaphilippe a flanché. Au sommet de l'Iseran, il a basculé avec 2'07" de retard sur Bernal, et 1'17" sur le groupe Thomas, où figuraient aussi Kruijswijk et Buchmann. Alaphilippe va donc céder son maillot pour 45 secondes.

Comme il l'avait fait la veille dans le Galibier, le leader de Deceuninck - Quick Step s'était lancé dans la descente tambour battant pour essayer de combler au moins une partie de son handicap. C'est là que l'information d'un orage ayant dévasté la route sur un kilomètre est parvenue à Christian Prudhomme et ses équipes. Une fois la décision prise d'arrêter la course, les directeurs sportifs ont été prévenus et ont alerté à leur tour leurs coureurs via les oreillettes. Incompréhension totale chez la plupart d'entre eux sur le coup puisque, à l'endroit où ils se trouvaient, la route était complètement sèche. Arrivés en bas, ils ont compris...

Egan Bernal, comme les autres, se souviendra longtemps de cette drôle de journée qui marque son accession au sommet du Tour. Le voilà à 48 heures d'une première victoire dans le Tour de France. A seulement 22 ans. Seul regret pour lui, le fait d'être passé en tête à l'Iseran ne lui offre pas la victoire d'étape. De vainqueur, il n'y aura pas ce vendredi. Conclusion presque logique d'une journée où l'irrationnel a pris le pouvoir.