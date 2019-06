Le Tour de France débute dans un peu moins d'un mois, et déjà certaines équipes affichent leurs ambitions. C'est le cas de Jumbo-Vista, qui grâce à ses deux coureurs Primoz Roglic et Steven Kruijswijk, avait terminé aux 4e et 5e places du classement général en 2018. Cette année, l'équipe pourra en plus compter sur son jeune espoir Wout van Aert.

Aligné sur le Giro, qu'il a terminé à la 3e place, Roglic ne sera pas de la partie cette année. Steven Kruijswijk et George Bennett seront donc les deux préposés au classement général lors du mois de juillet.

" Van Aert s'est préparé de manière idéale "

Van Aert, triple champion du monde de cyclo-cross, âgé 24 ans, participera pour la première fois au Tour de France, "une nouvelle étape dans sa carrière" selon Jumbo-Vista. Membre de l'équipe depuis mars 2019, cette participation vient récompenser un bon début de saison avec une 3e place lors du Strade Bianche et une 6e place lors du Milan - San Remo.

Le directeur sportif de l'équipe, Merijn Zeeman, a affirmé : "Wout est prêt pour cette prochaine étape. Il rend notre équipe plus forte. Il n'a pas beaucoup couru et s'est préparé de manière idéale." Dylan Groenewegen, Laurens De Plus, Amund Jansen, Mike Teunissen, Tony Martin, seront également présents.