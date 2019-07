Dans ce classement, Julian Alaphilippe est sur le podium. Le Français de la Deceuninck-Quick Step, 5e du Tour de France, est 3e au cumul des gains sur cette Grande Boucle, avec 111 150 euros. Il devance de "peu" celui qui est sportivement monté sur la troisième marche de la boîte, Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma, 107 020 euros). Il y parvient entre autres grâce à la prime de super combatif du Tour (20 000 euros).

Sans surprise, c'est Egan Bernal (Ineos), le vainqueur de l'épreuve, qui a gagné le plus d'argent (552 630 euros). Ou plutôt qui en a rapporté le plus à son équipe, étant donné que les gains sont de coutume partagés au sein des formations. Le barème a permis au vrai "Top 5" de ce Tour d'également se démarquer dans la course aux billets.

Pinot a touché le gros lot au Tourmalet

A titre d'exemples, la victoire finale rapportait 500 000 euros, la deuxième place du général 200 000 euros, gagner le classement par points/du meilleur grimpeur 25 000 euros, remporter une étape 11 000 euros, aller au bout du Tour 1000 euros, ou encore porter le maillot jaune une journée 500 euros. Caleb Ewan (Lotto Soudal, 6e), trois étapes au compteur, est le premier des sprinteurs. Romain Bardet se fraie quant à lui une place dans le "Top 10" (9e) grâce au maillot à pois.

Deux coureurs figurent parmi le "Top 20" de ce classement, sans avoir vu Paris : Thibaut Pinot et Wout van Aert. Pinot a obtenu plus de la moitié de ses gains en s'imposant au Tourmalet (11 000 euros pour la victoire d'étape, 5800 euros pour le passage en tête du Tourmalet – col hors catégorie + souvenir Jacques Gaudet). Van Aert a quant à lui décroché un bouquet et une deuxième place, tout en empochant plusieurs fois la prime de "meilleur jeune de l'étape" (500 euros).

Le total des gains par coureur :

1. Egan Bernal (Ineos) : 552 630 euros

2. Geraint Thomas (Ineos) : 211 850 euros

3. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) : 111 150 euros

4. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) : 107 020 euros

5. Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) : 75 540 euros

6. Caleb Ewan (Lotto Soudal) : 64 900 euros

7. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) : 61 290 euros

8. Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) : 37 530 euros

9. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) : 36 700 euros

10. Mikel Landa (Movistar) : 32 730 euros

11. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) : 30 830 euros

12. Simon Yates (Mitchelton-Scott) : 28 450 euros

13. Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) : 27 780 euros

14. Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) : 26 630 euros

15. Tim Wellens (Lotto Soudal) : 25 850 euros

16. Nairo Quintana (Movistar) : 24 270 euros

17. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) : 21 700 euros

18. Wout van Aert (Jumbo Visma) : 19 850 euros

19. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) : 19 650 euros

20. David Gaudu (Groupama-FDJ) : 18 400 euros