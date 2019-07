C'est une question qui vaut quelques millions d'euros : jusqu'où pourra aller Julian Alaphilippe avec ce maillot jaune sur les épaules ? Redevenu le patron du Tour à Saint-Etienne après sa fugue dans la final de l'étape en compagnie de Thibaut Pinot, le leader de la Deceuninck-Quick Step s'est positionné dans un état psychologique "entre deux", entre détachement et un léger soupçon d'ambition, alors qu'il va aborder les Pyrénées en position de leader.

Alaphilippe apprécie cette tunique jaune, elle donne une autre gueule à son Tour. Et impossible d'avouer qu'il aimerait ne pas la garder, car le bonhomme ne ressent pas du tout la pression. Mais il sait que les Pyrénées vont lui rappeler qu'il ne peut pas être ambitieux sur le long terme. Le natif de Saint-Amand-Montrond connaît ses limites et sait qu'il n'est tout simplement pas un vainqueur de Grand Tour en puissance. "Pour l'instant, je continue de courir pour le défendre, pour l'honorer. Le plus dur reste à venir", a reconnu le coureur de 27 ans. "Ce que j'ai réalisé, c'est déjà incroyable. Même si je suis lucide sur ce qui va arriver, quand tu le portes et que tu es Français c'est tout ton pays qui vibre et qui rêve."

Vidéo - Alaphilippe : "Le chrono de Pau ? J'espère me surprendre" 00:52

Alaphilippe a envie de faire le chrono en jaune

Le Français a indiqué quelque chose d'important lors de son point presse donné mardi matin. Un motif qui peut lui donner de l'espoir pour la préservation de son bien : il se sent très bien physiquement même après dix journées de course plutôt intenses et rythmées. "Je n'ai jamais été aussi bien, je me sens encore assez frais. J'espère me surprendre, réaliser de belles choses mais je ne vais pas rêver. Je suis déjà content de faire une étape réservée aux sprinteurs (mercredi) avec le maillot jaune, cela me permet d'avoir une journée de plus en jaune s'il n'y a pas de pépin. Mais je sais qu'il y a les Pyrénées, le contre-la-montre qui arrivent."

Le contre-la-montre va justement être son prochain objectif. Un objectif qu'il veut aborder en jaune. "Je prends chaque jour comme il vient, mais c'est vrai que l'idée de prendre le départ du chrono en dernière position, cela commence à arriver dans ma tête, et ça, c'est spécial", a-t-il reconnu.

Pour que ce rêve dans le rêve se réalise, il faudra pour cela résister à la première levée pyrénéenne, une longue étape de 209,5 kilomètres entre Toulouse et Bagnères-de-Bigorre. Cette descente de la Haute-Garonne en direction des Hautes-Pyrénéennes va offrir au peloton deux ascensions de 1ère catégorie - Peyresourde et la Hourquette d'Ancizan - mais avec une arrivée dans le centre-ville de Bagnères après une longue descente. Un terrain de jeu qui ne devrait pas être insurmontable, même s'il y aura 23,1 kilomètres à escalader dans un laps de temps réduit.

Vidéo - Comment Alaphilippe et Pinot ont dynamité la course dans la dernière difficulté 01:05

Un Tour presque "réussi"

Quant au chrono en lui-même, il est idéal pour mettre en valeur ses progrès comme maître du temps. La distance – 27 kilomètres – et le parcours tracé autours de Pau, plutôt vallonné, conviennent à ses qualités. De quoi espérer un résultat positif et un retour contrôlé de Geraint Thomas, 2e du général à +1'12". Avec le facteur maillot jaune, qui a souvent tiré le meilleur de son possesseur par le passé, quitte à le surprendre, Alaphilippe a de quoi aborder les Pyrénées avec plus de décontraction que de pression.

"J'ai reconnu le parcours du contre-la-montre, il est très beau, je sais que ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais j'ai beaucoup progressé, j'ai beaucoup travaillé pour cela", a-t-il analysé. "Je ne vais pas rivaliser avec les meilleurs, mais c'est sûr que je vais tout donner comme d'habitude. Sur ce genre de parcours et avec le maillot jaune sur le dos - si je l'ai toujours -, j'espère surprendre."

Comme on dit souvent : "il n'y a plus qu'à…" Pour Alaphilippe, peu importe le résultat de cette deuxième semaine, il a estimé que son Tour de France 2019 était en passe d'être réussi. "Avant le Tour, j'avais envie de bien faire sur les dix premiers jours, j'avais quelque chose derrière la tête sur certaines étapes. (...) J'ai travaillé en conséquence et c'est pour cela que je ne pense pas vraiment à la fin du Tour, mais plutôt à ce que j'ai fait sur ces dix premiers jours (...) Ils sont au-delà de ce que je pouvais imaginer. Mon Tour est déjà presque réussi. Maintenant, tout ce qui va se passer n'est que du bonus."