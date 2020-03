Malgré le report du Giro, Remco Evenepoel ne sera pas sur les routes du Tour de France cet été, si celui-ci devait avoir lieu. Le prodige de 20 ans de l'équipe Deceuninck-Quick Step l'a annoncé jeudi à l'occasion d'une conférence téléphonique. "Non, je n'y serai pas, a indiqué le Belge. On dit souvent que le premier Grand Tour d’un coureur ne devrait pas être le Tour de France, et nous allons respecter ce plan. Le Tour est la course la plus dure du monde et ce ne serait pas la meilleure option de débuter là."

Vidéo - "Avec les jeunes, j'ai tendance à attendre, mais Evenepoel, c'est un phénomène" 03:58

Cependant, Remco Evenepoel ne dit pas non à la Vuelta, prévu du 14 août au 6 septembre. "Si tout se remet bien ensuite dans le calendrier, le Tour d’Espagne pourrait être une solution. Mais ce n’est pas encore décidé", a précisé le coureur Deceuninck-Quick Step. A 20 ans, Remco Evenepoel semble avoir un bel avenir devant lui. Champion d'Europe du contre-la-montre l'été dernier à Alkmaar, le Belge s'est déjà illustré cette saison en remportant la troisième étape du Tour San Juan et en levant les bras à deux repris à l'occasion du Tour de l'Algarve.