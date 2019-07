Gap sera resté fidèle à ses habitudes. Pour la 6e fois consécutive, c'est une échappée qui s'est disputée ce mercredi la victoire dans les rues de la cité haute-alpine. Clairement le plus rapide et le plus fort du groupe de 33 qui était parti dans les premiers kilomètres, c'est Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) qui a remporté en solitaire la 17e étape, son troisième succès sur les routes de la Grande Boucle. Comme cela a historiquement toujours été le cas à Gap, le maillot jaune n'a pas changé d'épaules, avec Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) qui conserve 1'35'' d'avance sur Geraint Thomas avant l'entrée dans les Alpes.

Vidéo - 17e étape : Matteo Trentin ou la victoire en solitaire du sprinteur - baroudeur 02:17

Trentin l'a joué en solitaire

Pour la première fois du Tour, le peloton s'est très nettement désintéressé de la victoire d'étape, laissant plus de dix-huit minutes à l'échappée, qui a très vite su qu'elle ne jouerait pas la gagne à Gap. Le col de Sentinelle (3e cat) et son sommet à 8,5km de l'arrivée avait tout du juge de paix de cette 17e étape mais il n'en a rien été. La faute à la malice de Matteo Trentin. Coureur le plus rapide du groupe de tête, l'Italien de 29 ans a d'abord suivi le mouvement de course à 30km de l'arrivée, qui a scindé l'échappée en deux et piéger pas mal de favoris à la victoire, dont Omar Fraile (Astana). Puis il s'est isolé en sortant en facteur, un kilomètre avant le pied de l'ascension de la Sentinelle. Il n'a plus été repris.

Ni Pierre-Luc Périchon (Cofidis), sorti à contretemps, ni Kapser Asgreen (Deceninck-Quick Step), qui a trop tardé, n'ont réussi à opérer la jonction et Matteo Trentin a pu savourer son 3e succès sur le Tour de France, son premier en solitaire. L'Italien poursuit ainsi le grand Tour de la formation australienne au niveau des victoires d'étapes, après les deux acquises par Simon Yates (Bagnères-de-Bigorre et Foix-Prat d'Albis) et celle de Daryl Impey (Brioude). Derrière, les favoris auront vécu une des journées les plus tranquilles de la Grande Boucle. Malgré la chaleur constante (42° au départ), l'orage à mi-course et la descente technique de la Sentinelle, personne n'a bougé à la veille du début du triptyque alpestre. Tant mieux pour Julian Alaphilippe, qui connaitra un 13e jour en jaune. Avec 1'35'' d'avance sur Geraint Thomas, le puncheur de la Deceuninck-Quick Step est encore en droit de rêver.