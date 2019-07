Bernal sans l'ombre d'un doute

On attendait beaucoup de cette ultime étape alpestre mais celle-ci a accouché d'une souris. Jamais attaqué, Egan Bernal (Team INEOS) devrait, sauf incident, remporter le Tour de France 2019. Longtemps maillot jaune, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a craqué ce samedi sur la route de Val Thorens et perdu plus de trois minutes lors de la 20e étape remportée en solitaire par Vincenzo NIbali (Bahrain-Merida). Le Français chute du podium mais sauve malgré tout un top 5 au général.

Plus d'infos à suivre...