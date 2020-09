Cette journée, il l'avait rêvée. Cette étape, sur ses terres, il l'avait reconnue dans ses moindres détails. Vendredi midi, c'est avec de l'ambition dans les jambes et de l'envie plein la tête que Romain Bardet a pris le départ de la 13e étape. Vendredi après-midi, elle a tourné au cauchemar. Victime d'une lourde chute à 90 kilomètres de l'arrivée, il a ensuite lâché prise dans le final dès les premières pentes les plus sévères. Vendredi soir, son Tour est terminé. Conséquence directe de sa chute, le leader de l'équipe AG2R La Mondiale doit s'arrêter là, par sécurité. Il ne prendra pas le départ samedi à Clermont-Ferrand.

Lorsqu'il s'est retrouvé au sol, il est apparu évident qu'il était sonné. Assis sur le bitume, hagard, il a tenté de se relever une première fois, avant de perdre l'équilibre et de se rasseoir. Le Français a fini par repartir et a pu boucler l'étape sans problème apparent, même s'il a confié avoir " perdu toutes mes sensations " après cela. Dans certains sports, Bardet n'aurait pas pu continuer. Le protocole commotion l'en aurait empêché. En cyclisme, rien de tel.

"La chute a été violente, en descente, et j'ai lutté toute la journée, a expliqué le maillot à pois du Tour 2019. Les examens médicaux ont confirmé ce que je pressentais et je ne suis pas en mesure de poursuivre la course". En huit participations, c'est la première fois que le natif de Brioude n'arrivera pas à Paris. C'est doublement cruel pour lui. D'abord parce qu'avant cette chute, il occupait une intéressante 4e place, à seulement deux secondes du podium provisoire et 30 du maillot jaune, Primoz Roglic. Puis il s'agit de son dernier Tour avec AG2R, avant de rejoindre la formation Sunweb. Ce coup-là méritait une autre sortie.