TOUR DE FRANCE - Dans un communiqué publié sur son site internet, l'équipe Ineos a confirmé qu'elle changerait de nom à partir du début de la Grande Boucle. La formation de Chris Froome deviendra alors "Team Ineos Grenadier".

Il ne faudra bientôt plus l'appeler "Team Ineos". Du moins pas exactement. A partir du départ du Tour de France à Nice, le 29 août prochain, la formation de Chris Froome et Egan Bernal deviendra le "Team Ineos Grenadier". Et ce pour une raison simple : promouvoir un nouveau véhicule tout-terrain baptisé "Grenadier", fabriqué par Ineos Automotive Ldt.

