ETAPE 16 – MARDI 15 SEPTEMBRE

Départ : La Tour-sur-Pin

Arrivée : Villard-de-Lans

Distance : 164 km

Heure de départ : 13h20

Heure d’arrivée : aux alentours de 17h36 (moyenne calculée à 38km/h)

Type : Montagne

Le profil de la 16e étape : Les pièges de la Chartreuse et du Vercors

PARCOURS

De la moyenne montagne comme on l’aime ! De La Tour-du-Pin à Villard-de-Lans, le peloton entrera dans les Alpes par la petite porte mais avec une étape 100% iséroise au parcours difficile, sans être ni insurmontable ni effrayant. Pas de très long col comme le Grand Colombier, pas de pourcentages dingues comme à Marie Blanque ou au Puy Mary mais pas moins de trois véritables ascensions, deux de 2e catégorie et une de 1re catégorie. Mais le terrain à travers la Chartreuse et le Vercors semble plus que favorable à une échappée.

De retour sur le Tour de France douze ans après, le Col de Porte (7,4km à 6,8%) sera trop loin (98km) de l’arrivée pour servir à autre chose qu’une lutte pour le classement de la montagne, au même titre que l’inédite côte de Revel (6km à 8%). Si lutte entre favoris il doit y avoir, cela se passera dans la montée de Saint-Nizier-de-Moucherotte. Une ascension de 11,1km à 6,5%, pas très compliquée mais dont le sommet sera situé à 21km de l'arrivée. De quoi donner des envies d’attaque. Sinon, il restera la côte 2000 de Villard-de-Lans et ses 2200m à 6,5% pour se départager. Mais le profil se prête à une course de mouvement, au moins au niveau de l’échappée.

Les difficultés du jour

Km 12,5 : Côte de Virieu (2,3km à 6,8%) - 4e catégorie

Km 66,5 : Col de Porte (7,4km à 6,8%) - 2e catégorie

Km 94,5 : Côte de Revel (6km à 8%) - 2e catégorie

Km 143,5 : Montée de Saint-Nizier-de-Moucherotte (11,1km à 6,5%) - 1re catégorie

Km 164 : Côte 2000 – Villard-de-Lans (2,2km à 6,5%) - 3e catégorie

LA METEO

Comme depuis la 2e étape, il fera un grand soleil sur la route du Tour de France, avec de chaudes températures (30°) et près peu de vent sur l’Isère. Des conditions absolument parfaites en somme.

LA RETRO

Villard-de-Lans n’a plus accueilli le Tour depuis seize ans et une arrivée dans la station iséroise à l’occasion de la 15e étape du Tour 2004. Une étape marquée par la perte du maillot jaune de Thomas Voeckler, qui a fini par céder sa tunique de leader après dix jours en tête du classement général. Vainqueur de l’étape au sprint devant Ivan Basso, après avoir rattrapé Richard Virenque dans les derniers kilomètres, Lance Armstrong s’emparait ce jour-là du maillot jaune et file alors vers le 6e de ses sept titres qui lui seront retirés. Tout comme sa victoire d’étape.

Lance Armstrong s'impose devant Ivan Basso à Villard-de-Lans, sur le Tour 2004 Crédit: Getty Images

Les vainqueurs à Villard-de-Lans (Côte 2000)

1988 : Pedro Delgado (Espagne), contre-la-montre individuel

1989 : Laurent Fignon (France)

1990 : Erik Breukink (Pays-Bas, contre-la-montre individuel)

2004 : non attribué

La stat : 3

Avec seulement 4 arrivées d’étapes, Villard-de-Lans n’est pas vraiment ce qu’on pourrait appeler un habitué du Tour de France mais la station reste tout de même un des “site arrivée” les plus empruntés par la Grande Boucle. Seuls l’Alpe d’Huez (30 arrivées d’étapes) et Grenoble (12) ont accueilli plus d’arrivées d’étape que Villard-de-Lans.

L’homme à suivre : Nans Peters

Natif de Grenoble, le Isérois d’AG2R La Mondiale a déjà réussi son Tour de France en s’imposant en solitaire à Loudenveille mais il pourrait profiter de routes qu’il connait bien pour se glisser à nouveau dans l’échappée avec un double objectif en tête : une deuxième victoire, bien sûr, mais aussi le maillot à pois. Avec 31 unités au compteur et 23 points à aller chercher en cours d’étape, Nans Peters pourrait bien être le grand gagnant de cette 16e étape.

