"Ne prononcez pas ce nom !". "Je ne pense jamais au record de Merckx." Victoire après victoire, la question revient sans cesse sur le tapis et Mark Cavendish ne cesse de botter en touche. Mardi, à Valence, où il venait de s'imposer pour la troisième fois en huit jours sur ce Tour, le Britannique savait à quoi s'attendre. "Je suis obligé de vous la poser..." a entendu le sprinter de la Deceuninck - Quick Step, avant de se lever et de s'en aller, le sourire aux lèvres.

Oui, il est difficile de ne pas lui en parler. Avec désormais 33 victoires au compteur, le Cav' n'est plus qu'à une marche d'un record légendaire qui tient depuis près d'un demi-siècle. La prochaine fois qu'il lèvera les bras sur le Tour, il égalera Eddy Merckx. S'il pousse jusqu'à décrocher deux nouveaux succès, il sera seul recordman des victoires d'étape sur la plus prestigieuse course du monde.

Mais l'homme de l'Ile de Man ne veut toujours pas en entendre parler. Et quand il parle de 5e victoire, ce n'est pas son total sur ce Tour 2021 qui est évoqué dans sa bouche, mais un possible 5e bouquet sur les Champs-Elysées. "Si je gagne une 5e fois aux Champs-Elysées, ce serait incroyable", a-t-il dit mardi soir. A minima, ce serait synonyme de record égalé...

Sur le fond, Mark Cavendish a sans doute raison de ne pas se focaliser sur les conséquences potentiellement historiques de ses victoires sur cette 108e édition. C'est pour lui, le meilleur moyen de rester concentré sur l'essentiel : gagner. "Gagner des étapes, c'est ça la priorité", rappelle-t-il. Sur les vingt premiers kilomètres de la première étape, quand j'ai vu la vitesse à laquelle on roulait, je me suis dit 'Mais qu'est-ce que tu as foutu?' Puis on rentre dans la course." Il est bien rentré dans la sienne, visiblement.

Plus grand nombre de victoires

COUREUR VICTOIRES 1. Eddy Merckx (Belgique) 34 2. Mark Cavendish (Grande-Bretagne) 33 3. Bernard Hinault (France) 28 4. André Leducq (France) 25 5. André Darrigade (France) 22 6. Nicolas Frantz (Luxembourg) 20 7. François Faber (Luxembourg) 19 8. Jean Alavoine (France) 17 9. Jacques Anquetil (France) 16 9. Charles Pélissier (France) 16 9. René Le Grevès (France) 16

