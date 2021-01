Fuglsang, vainqueur du Tour de Lombardie mais seulement 6e du Giro l'an passé, reviendra fin juin sur la Grande Boucle après un an d'absence. Mais le Danois (35 ans), dont la première partie de saison passera par le Tour des Flandres et le Tour du Pays basque avant les classiques ardennaises, a prévu d'aller au Tour surtout dans l'optique des JO de Tokyo, son objectif principal en 2021.

"Les classiques ardennaises seront mon premier temps fort", a déclaré Fuglsang lors de la présentation virtuelle de son équipe en stage à Benidorm (Espagne). "Après un stage d'altitude, je participerai au Tour de France pour me préparer aux jeux Olympiques où j'espère transformer ma médaille d'argent de Rio (2016) en or. Bien sûr, ce serait formidable de remporter au moins une victoire d'étape au Tour de France mais mon objectif principal sera la course olympique sur route". Lutsenko, vainqueur de l'étape du Mont Aigoual en 2020, prendra part lui aussi au Tour, avant les JO. Le Kazakh (28 ans) doit participer en début d'année au Tour de La Provence, à l'UAE Tour et à Milan-Sanremo dans un programme printanier axé sur les classiques flandriennes.