" Les caractéristiques du Tour, cette année, avec les contre-la-montre et la montagne, siéent à Geraint (Thomas), a expliqué Dave Brailsford dans des propos relays par L'Equipe . Il sera accompagné de Tao, qui a accepté de ne pas défendre son titre au Giro et de franchir une étape ." Pour le Tour d'Italie, d'ailleurs, la Team Ineos Grenadiers misera donc sur Bernal. A ses côtés, on retrouvera notamment Pavel Sivakov, Daniel Martinez ou encore et Filippo Ganna. Pour Bernal, qui a repris mercredi à l'Etoile de Bessèges, Brailsford n'a pas exclu qu'il double Giro et Tour (" c'est très possible ") mais il a évoqué aussi la possiblité pour le jeune Colombien, de s'aligner dans la Vuelta . " Il s'agit pour lui de retrouver la joie de courir de nouveau ", a estimé le Britannique. " S'il retrouve le sourire sur le vélo, il obtiendra des résultats ".

Dans la Vuelta, le troisième grand tour, les responsabilités iront au Britannique Adam Yates, recruté à l'intersaison. "On a couru de façon différente (la saison dernière), plus ouverte, et constaté que les fans et le public avaient très bien réagi et beaucoup apprécié. On y a beaucoup réfléchi et on a travaillé sur la façon d'aborder tactiquement les trois grands Tours. On en a déduit qu'on allait certainement courir de façon plus ouverte", a prévenu Sir Dave mercredi.