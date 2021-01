A 35 ans, Chris Froome reste un coureur ambitieux. Lors d'une conférence de presse virtuelle organisée lundi par Israël Start Up Nation, le Britannique a fait part de ses objectifs pour l'année 2021 avec sa nouvelle équipe. " Je ne me sens pas encore fini. L'âge est un état d'esprit ", a déclaré Chris Froome en soulignant les changements intervenus dans sa nutrition et son entraînement, en prenant l'exemple d'Alejandro Valverde, champion du monde en 2018 à l'âge de 38 ans et toujours présent dans le peloton en 2021.

Grièvement blessé en juin 2019, Chris Froome n'a plus gagné de course depuis le Giro 2018, son septième et dernier succès dans un grand tour. "Je veux continuer à courir. Le plus simple aurait été d'arrêter après ma chute mais je ne voulais pas quitter le vélo comme ça. Dès que j'ai su que j'étais en mesure de me rétablir complètement, la décision c'était une décision simple à prendre. J'ai quatre victoires sur le Tour et je suis très motivé pour une cinquième", a-t-il souligné.