Saint-Emilion n'aura pas été la Planche des Belles Filles. Autant le contre-la-montre final du Tour de France 2020 avait laissé le classement général cul par-dessus tête avec un podium chamboulé, à commencer bien sûr par la prise de pouvoir sidérante de Tadej Pogacar, autant cette 20e étape du Tour 2021 a offert un statu quo inédit par son ampleur.

Nous n'irons pas jusqu'à dire que ce contre-la-montre de prestige au cœur des vignobles bordelais n'a servi à rien, mais dans les faits, c'est un peu le cas, au moins en ce qui concerne le classement général. Sur les hauteurs de la hiérarchie, chacun a conservé sa position. Ni place gagnée ni place perdue. En réalité, parmi le Top 20, un seul changement à signaler : Bauke Mollema prend la... 20e place, au détriment de Sergio Henao.

Si certains espéraient grignoter quelques positions, d'autres redoutaient surtout une glissade plus ou moins importante. C'était le cas notamment de Guillaume Martin. peu à l'aise dans cet exercice, le grimpeur de l'équipe Cofidis pouvait craindre pour sa 8e place, avec l'ancien champion d'Espagne du chrono, Pello Bilbao, lancé à ses trousses. Mais Martin a finalement préservé sa position avec une marge assez confortable puisqu'il conserve 31 secondes de marge.

C'était un peu plus tendu pour Ben O'Connor, qui a vu fondre sur lui Wilco Kelderman, mais l'Australien de l'équipe AG2R-Citroën, grande surprise de ce Tour 2021, peut-être plus encore que Jonas Vingegaard, a réussi à s'accrocher à sa 4e place, pour 12 petites secondes. Il n'y a pas eu photo en revanche dans la course à la place de dauphin derrière Tadej Pogacar. Vingegaard, 2e de ce chrono de Saint-Emilion, a largement distancé Richard Carapaz. Le jeune Danois de la Jumbo-Visma terminera a priori ce Tour à 5'20" du maillot jaune.

Classement général après 20 étapes

Place Coureurs Ecarts 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) +5'20'' 3. Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers) +7'03"' 4. Ben O'Connor (AG2R Citroën) +10'02" 5. Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) +10'13"' 6. Enric Mas (Movistar) +11'43"' 7. Alexey Lutsenko (Astana) +12'23"' 8. Guillaume Martin (Cofidis) +15'33"' 9. Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) +16'04"' 10. Rigoberto Uran (EF Education - Nippo) +18'34"' 11. David Gaudu (Groupama-FDJ) +21'21" 12. Mattia Cattaneo (Deceunicnk QS) +23'28" 13. Esteban Chaves (BikeExchange) +37'48" 14. Louis Meintjes (Intermarché Wanty G.) +38'09" 15. Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) +39'09"

