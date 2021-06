Ce devait être une journée "tranquille". Mais sur le Tour de France, ça n'existe pas. Selon l'adage bien connu, il y a beaucoup plus d'endroits où l'on peut perdre le Tour que d'endroits où l'on peut le gagner. Cette édition 2021, marquée depuis le départ de Brest par une succession de chutes, a connu un nouveau tournant fâcheux lundi sur la route de Pontivy. Et la hiérarchie au classement général se retrouve plus bousculée au terme de ce 3e acte qu'elle ne le sera après certaines étapes pourtant bien plus sélectives sur le papier.

Parmi les grands perdants du jour figure Primoz Roglic. Projeté à terre à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, le Sovène a coupé la ligne d'arrivée avec 1'21" de retard sur le maigre peloton de 17 coureurs réglé par Tim Merlier (Alpecin-Felix).

Au sein de ce premier groupe se trouvaient le maillot jaune Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe, mais aussi Richard Carapaz. L'Equatorien de la formation INEOS est le seul favori à être passé entre les gouttes dans le final et il se hisse à la 3e place du général, derrière Van der Poel et Alaphilippe.

Tadej Pogacar, lui, est arrivé dans un troisième petit groupe, à 26 secondes du vainqueur, en compagnie, notamment, de David Gaudu, Rigoberto Uran ou Geraint Thomas. Un moindre mal, et si le tenant du titre cède donc du temps à Carapaz, il en prend à beaucoup d'autres, à commencer par Roglic, ou encore Miguel Angel Lopez. Le Colombien de la Movistar, poissard depuis le grand départ, a franchi la ligne juste derrière le leader de la Jum-Visma. Résultat, au classement général, des écarts déjà substantiels sont observés. Ce lundi soir, 56 secondes séparent ainsi Pogacar et Roglic. Qui l'aurait imaginé lundi matin ?

Le classement général

Coureurs Ecarts 1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) 2. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) +8'' 3. Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers) +31'' 4. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) +31'' 5. Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) +38'' 6. Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) +39'' 7. Enric Mas (Movistar) +40'' 8. Nairo Quintana (Arkea-Samsic) +40'' 9. Pierre Latour (Total Energies) +45'' 10. Sergio Higuita (EF Education - Nippo) +52'' 11. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) +52'' 12. David Gaudu (Groupama-FDJ) +52'' 13. Alexey Lutsenko (Astana) +52'' 15. Rigoberto Uran (EF Education - Nippo) +52'' 16. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) +55'' 17. Jakob Fuglsang (Astana) +55'' 18. Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers) +1'07" 19. Sonny Colbrelly (Bahrain Victorious) +1'12" 20. Primoz Roglic (Jumbo Visma) +1'35" 28. Guillaume Martin (Cofidis) +2'33" 41. Richie Porte (INEOS-Grenadiers) +3'34" 42. Miguel Angel Lopez (Movistar) +3'43"

