La double ascension du Mont Ventoux n'a pas provoqué de gigantesques écarts entre les meilleurs coureurs de ce Tour, mais la situation s'est tout de même éclaircie. Le grand perdant se nomme Ben O'Connor. L'Australien de l'équipe AG2R Citroën a affiché ses limites dans le seconde montée. Dauphin de Tadej Pogacar au départ de Sorgues, il rétrograde au 5e rang.

Conséquence, Pogacar compte désormais plus de cinq minutes d'avance sur son dauphin. Jamais il n'avait disposé d'une telle marge sur son premier poursuivant, le jour où, paradoxalement, il a connu son premier moment délicat. Lâché par Jonas Vingegaard à moins de deux kilomètres du sommet, le Slovène a opéré la jonction en compagnie de Rigoberto Uran et Richard Carapaz en bas de la descente. Les écarts entre ces quatre hommes, qui sont désormais les quatre premiers du général, demeurent inchangés.

Si Tadej Pogacar possède une avance plus que conséquente, la course au podium s'annonce toujours aussi indécise. Uran, Vingegaard et Carapaz, respectivement 2e, 3e et 4e du général, se tiennent en seulement 15 secondes. Ben O'Connor, Wilco Kelderman et Alexey Lutsenko naviguent eux à moins d'une minute du podium.

Enfin, du côté des Français, c'est terminé pour David Gaudu, qui a explosé dès la première montée du Mont Ventoux. 10e mercredi matin, le leader de la Groupama-FDJ est à présent très loin. En revanche, Guillaume Matin s'accroche. Si le grimpeur de la Cofidis a coincé dans les trois derniers kilomètres du Ventoux face au train soutenu de l'équipe INEOS, il a limité la casse et conserve sa 9e place au classement.

Classement général après 11 étapes

Place Coureurs Ecarts 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 2. Rigoberto Uran (EF Education - Nippo) +5'18'' 3. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) +5'32"' 4. Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers) +5'33'' 5. Ben O'Connor (AG2R Citroën) +5'58'' 6. Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) +6'16"' 7. Alexey Lutsenko (Astana) +6'30"' 8. Enric Mas (Movistar) +7'11"' 9. Guillaume Martin (Cofidis) +9'29"' 10. Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) +10'28"'

