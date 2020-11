"Lui qui n'aimait pas le chiffre 13, eh bien il est parti un vendredi 13, pile un an après Poulidor". Mireille Rostollan, son épouse, a confirmé vendredi à l'AFP, l'information révélée par La Provence. Pur grimpeur, le coureur marseillais, né et décédé dans le même quartier de la cité phocéenne, à Château-Gombert, avait notamment remporté le critérium du Dauphiné Libéré en 1958 puis le Tour de Romandie en 1960 et 1961. Avec le champion du monde irlandais Stephen Roche, le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, et le Slovène Primoz Roglic, 2e de la dernière Grande Boucle, il est l'un des rares coureurs à s'être imposés deux années de suite dans les montagnes suisses.