Ce mardi matin, pour illustrer les conséquences à long terme des chutes sur le Tour de France, Marc Madiot, manager de la Groupama-FDJ, a pris, parmi d'autres, l'exemple de Thibaut Pinot, son leader. Ce dernier a recouru depuis sa chute à Nice sur la 1re étape du Tour 2020 mais sans jamais pouvoir retrouver l'essentiel de ses capacités physiques. Après le Tour des Alpes, achevé le 23 avril, il a été décidé que Pinot allait passer des nouveaux examens pour prendre un nouveau chemin dans sa réhabilitation.

"Bientôt 2 mois après mon dernier dossard sur le Tour des Alpes, je voulais vous donner quelques nouvelles, écrit-il dans un message sur Twitter. Pour continuer à pédaler ces derniers mois, j'ai dû compenser en sollicitant d'autres muscles pour soulager mon dos. [...] Après des examens réalisés à l'hôpital Cochin auprès de spécialistes, j'ai effectué plusieurs traitements début mai dans une clinique parisienne. Après 3 semaines de repos complet, je viens de terminer un cycle de 6 semaines de travail renforcé où les journées étaient rythmées avec 2h de vélo le matin et séance l'après-midi avec un kiné à domicile".

Ce travail lui permettrait-il aujourd'hui de reprendre la compétition ? Pas tout à fait calme le vainqueur du Tour de Lombardie 2018. "Beaucoup de paramètres se sont améliorés depuis 2 mois, assure-t-il tout de même. Je peux désormais allonger mes sorties sur route". Une "étape importante pour retrouver une condition me permettant de prendre le départ d'une course en pleine possession de ses moyens", juge Pinot qui, entre sa chute au Tour, et le Tour des Alpes a pris le départ de la Vuelta avant d'abandonner après deux journées mais aussi couru en France et en Italie, à Tirreno-Adriatico notamment.

"Pour le moment, j'ai encore une gêne dans le bas du dos qui m'empêche d'être à 100% pour remettre un dossard, conclue-t-il. L'équipe Groupama-FDJ et moi continuons activement de cibler et soigner la cause des douleurs, je garde espoir et l'envie de revenir le plus vite possible dans le peloton !"

Madiot : "On ne donne pas une bonne image de notre sport"

