ETAPE 15

Date : Dimanche 11 juillet

Départ : Céret

Arrivée : Andorre-la-Vieille

Distance : 191,3 km

Heure de départ : 12h30

Type : Haute montagne

Après un départ en Pyrénées-Orientales inédit sur le Tour depuis douze ans, le peloton débutera son (long) séjour dans les Pyrénées par une étape marquée du sceau d’Andorre, où se conclura l’étape, cinq ans après l’arrivée à Arcalis. Après l’inédite ascension de Mont Louis (8,4km à 5,7%), les coureurs retrouveront l’enchainement roulant Puymorens-Envalira plus vu sur le Tour depuis 1993.

Tour de France Jumbo-Visma, apprendre des erreurs du passé pour enfin triompher IL Y A 31 MINUTES

Au sommet de ce dernier, toit de ce Tour 2021 avec ses 2408m, il restera 45km mais surtout la difficile ascension de Beixalis (6,4km à 8,5%) à effectuer. Un classique du Tour d’Espagne que les coureurs de la Grande Boucle avait déjà emprunté en 2016. Et attention également à sa descente technique menant au cœur d’Andorre-la-Vieille. A la veille de la journée de repos, il serait surprenant de ne pas voir les favoris passer à l’offensive.

Le profil de la 15e étape : Quatre cols pour amorcer les Pyrénées

ETAPE 16

Date : Mardi 13 juillet

Départ : Pas de la Case

Arrivée : Saint-Gaudens

Distance : 169 km

Heure de départ : 13h30

Type : Moyenne montagne

Un lendemain de jour de repos réserve parfois des surprises mais il est peu probable que ce soit le cas de celui-ci. Ce premier opus de la dernière semaine devrait sourire aux baroudeurs avec un terrain escarpé avec les ascensions du col de Port, de la Core et du Portet d’Aspet. Au sommet de ce dernier, il restera encore 33km pour rejoindre l’arrivée, bien trop pour voir les favoris s’y expliquer. Mais s’ils devront se méfier de la descente du Portet-d’Aspet.

Le profil de la 16e étape : Trêve des favoris, jour des baroudeurs ?

ETAPE 17

Date : Mercredi 14 juillet

Départ : Muret

Arrivée : Saint-Lary-Soulan (Col du Portet)

Distance : 178,4 km

Heure de départ : 12h10

Type : Haute montagne

Pour l’étape du 14 juillet, les grimpeurs aussi seront à la fête, avec le retour du géant des Pyrénées. Trois ans après sa première et unique apparition sur le Tour, le col du Portet fait son retour, avec 66 derniers kilomètres, à partir de Bagnères-de-Luchon, identique à l’étape sprint de 2018 avec les cols de Peyresourde et d’Azet avant la terrible montée finale. Une ascension de 16km à quasi 9% de moyenne - l’équivalent du Ventoux en quelque sorte - et une altitude 2215m, un record pour les Pyrénées… Les écarts y avaient été conséquents il y a trois ans et, si les cents premiers kilomètres sont tous plats, cette 17e étape du Tour en est sans doute l’étape-reine.

Le profil de la 17e étape : Peyresourde, Val Louron et Portet pour un final de feu

ETAPE 18

Date : Jeudi 15 juillet

Départ : Pau

Arrivée : Luz-Ardiden

Distance : 129,7 km

Heure de départ : 13h5

Type : Haute montagne

C’est la dernière chance pour les grimpeurs de se mettre à l’abri et le terrain sera propice à une course de mouvement. Dix après sa dernière apparition sur le Tour, Luz-Ardiden fait son retour sur la Grande Boucle. Comme la veille, il faudra patienter plus de 70 kilomètres avant d’aborder le premier col de la journée, le mythique Tourmalet par Sainte-Marie-de-Campan.

Avec un sommet à 35km de l’arrivée et 17km d’ascension à plus de 7%, le terrain idéal pour voir les grimpeurs lancer la bagarre de loin. D’autant que le Tourmalet s’enchainera sans temps mort avec l’ascension finale vers Luz Ardiden, plus courte et régulière. Aucune nation n’a autant porté le maillot jaune au sommet de cette dernière que la France (3 sur 8). La passe de quatre en 2021 ?

Le profil de la 18e étape : Tourmalet et Luz-Ardiden pour l'ultime bataille en montagne

ETAPE 19

Date : Vendredi 16 juillet

Départ : Mourenx

Arrivée : Libourne

Distance : 207 km

Heure de départ : 12h30

Type : Plaine

Si le départ rappellera l’un des plus grands exploits d’Eddy Merckx, vainqueur en 1969 à Mourenx après 140km d’échappée solitaire, il est peu probable qu’un coureur réussie pareille performance cinquante-deux ans plus tard. Sur la route de Libourne, qui fêtera la première arrivée en ligne de son histoire sur le Tour, les sprinteurs devraient à l’honneur. Mais, en fin d’épreuve, les équipiers réussiront-ils à tenir en respect les baroudeurs, pour qui cela sera la dernière chance ? Rien n’est certain.

Le profil de la 19e étape : Une respiration pour les sprinters ?

ETAPE 20

Date : Samedi 17 juillet

Départ : Libourne

Arrivée : Saint-Emilion

Distance : 30,8 km

Heure de départ : 13h05

Type : Contre-la-montre individuel

Comme l’an passé, c’est un chrono qui déterminera définitivement le vainqueur de ce Tour 2021, à-Emilion qui avait déjà accueilli le chrono final du Tour 1996. Un contre-la-montre qui avait révélé Jan Ullrich mais qui n’avait pas renversé le maillot jaune. Beaucoup plus courte, cette 20e étape offrira 30 kilomètres globalement tous plats et dénués et de tout piège, avec de grandes lignes droites, notamment en seconde partie de tracé. Un terrain de jeu idéal pour les gros rouleurs. Beaucoup moins pour les grimpeurs.

Le profil de la 20e étape : 30,8km de chrono pour sceller le sort du Tour

ETAPE 21

Date : Dimanche 18 juillet

Départ : Chatou

Arrivée : Paris-Champs Elysées

Distance : 108,4 km

Heure de départ : 16h30

Type : Plaine

Comme ces dernières années, et ça durera au moins encore deux ans, les Yvelines accueilleront le départ de l’ultime étape du Tour. Et le reste ne sera pas bien plus original que les autres années, puisqu’après le départ de Chatou et la côte des Grès, les coureurs retrouveront à partir de Saint-Cy-L’Ecole l’exact même tracé que celui de la 21e étape du Tour 2020. L’entrée dans Paris se fera au niveau du Quai d’Issy avant de rejoindre le cœur de la capitale, de traverser la cour carrée du Louvre comme depuis 2019, avant d’entamer le premier des sept tours de circuit autour de l’Arc de Triomphe. De quoi clôturer ce Tour sur la plus grande des victoires de prestige pour les sprinteurs.

Le profil de la 21e étape : Tradition et apothéose sur les Champs

Tour de France Les 6 coureurs qui peuvent se révéler sur le Tour IL Y A 33 MINUTES