Le Britannique Mark Cavendish, vainqueur de trente étapes du Tour de France, a assuré ne "jamais" penser au record de victoires détenu par le Belge Eddy Merckx avec 34 succès, mercredi à trois jours du départ à Brest.

"Je sais combien gagner une étape est déjà difficile. Je ne pense jamais aux 34 bouquets du 'Cannibale'", a déclaré le sprinteur de la Deceuninck, sélectionné au détriment du finisseur irlandais Sam Bennett, blessé au genou droit.

Cavendish, le super sub

"Je n'avais pas préparé spécifiquement le Tour de France, ça a été une sélection de dernière minute", a confié le sprinteur de l'île de Man, qui est âgé de 36 ans.

Interrogé sur les étapes qui lui conviendraient le mieux en 2021, Cavendish a éludé en affirmant que c'était déjà "un rêve" d'avoir été sélectionné, mais a tout de même souligné qu'il aimerait s'imposer à Fougères (4e étape) ou Châteauroux (6e étape), deux villes dans lesquelles il a déjà levé les bras lors de précédentes éditions de la Grande Boucle.

Mark Cavendish est "comme un joueur de foot formidable, qui est toujours sur le banc mais rentre en cours de match pour marquer le but décisif", l'a complimenté Patrick Lefevere, le patron de l'équipe belge. Le retour du sprinteur sur le Tour, trois ans après sa dernière participation sous les couleurs de l'équipe Dimension Data et cinq ans après son dernier succès, lui permettra de poursuivre "une longue histoire d'amour et de haine avec le Tour".

