C’était un secret de polichinelle, c’est désormais officiel. A l’occasion de la présentation officielle de l’équipe, Groupama-FDJ a levé le voile sur les principales interrogations qui entouraient ses coureurs. Et clamé haut et fort ses ambitions pour la saison à venir. Usé par ses échecs hexagonaux, Thibaut Pinot ne sera pas sur le Tour de France. Le grimpeur français retrouvera le Giro en 2021, trois ans après sa dernière participation.

Quadruple vainqueur d’étape et maillot cyclamen sur le dernier Giro, le champion de France Arnaud Démare et le double vainqueur d’étape sur La Vuelta David Gaudu seront les leaders de l’équipe française sur la Grande Boucle.

Le Giro, bien plus qu’une échappatoire pour Pinot

Il avait terminé son année émoussé et éreinté. Une nouvelle fois fragilisé sur les routes du Tour de France, Thibaut Pinot avait vécu une édition 2020 quasi-cauchemardesque, un an après son abandon, à quelques heures de l’arrivée. Et "le tournant de la carrière" annoncé par le leader de la Groupama-FDJ pendant le Tour 2020 aura finalement bien lieu cette année. Après avoir tout misé sur la Grande Boucle ces dernières années, le grimpeur de Mélisey a décidé de se donner une bouffée d’oxygène avec le Tour d’Italie, qu’il va disputer pour la troisième fois de sa carrière.

"Cette année, mon objectif sera le Giro. Je ferai tout pour être parfaitement préparé et faire le meilleur résultat possible", a confirmé le Jurassien lors de la présentation de l’équipe. C’est une décision qui a été mûrement réfléchie. Je pense que c’est le moment de retourner sur le Tour d’Italie (...) Le maillot rose est un maillot qui fait rêver. C’est une des plus belles courses à aller gagner. Je suis impatient d’y être à 100%."

Lucide, Thibaut Pinot préfère donc faire l’impasse sur le Tour pour reprendre de la confiance. "Le parcours du Tour de France n’était pas forcément le bon pour moi cette année." Le Giro ressemble donc à une parenthèse pour se relancer pour le grimpeur, qui a d’ailleurs clamé haut et fort ses envies de victoire finale sur la course rose. Avant de revenir encore plus fort sur les routes du Tour en 2022.

Gaudu - Démare, un duo tout feu, tout flamme pour briller sur la Grande Boucle

Exit Thibaut Pinot donc sur les routes du Tour. Une décision qui a de quoi éveiller les ambitions de David Gaudu, huitième du dernier Tour d’Espagne et double vainqueur d’étapes sur les routes ibériques. A 24 ans, le Finistérien est à un tournant de sa carrière et sera l’un des leaders de la formation de Marc Madiot sur le Tour 2021.

Ce costume de leader, Gaudu l’enfilera conjointement avec Arnaud Démare. Vainqueur à quatorze reprises en 2020, le sprinteur francilien se voit récompenser de ses excellentes dispositions de la saison dernière. Absent depuis 2018, le champion de France n’avait jamais caché ses envies de revenir sur la Grande Boucle. Le voilà exaucé.

