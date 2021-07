Peter Sagan pourrait bien prendre la direction d’une équipe française à l’intersaison. Le triple champion du monde (2015, 2016, 2017), en fin de contrat avec Bora-Hansgrohe, aurait trouvé un terrain d'entente avec la structure TotalEnergies de Jean-René Bernaudeau, pour la saison prochaine. Cela se murmure depuis des semaines dans le peloton et un accord a été acté selon le site spécialisé WielerFlits

Sagan dans une équipe à ce jour en deuxième division, ce serait possible grâce à Specialized, dont il est une tête d’affiche. Comme elle en a l’habitude, la "rock-star" slovaque débarquerait non seulement avec sa marque de matériel, mais aussi avec sa garde rapprochée dans ses bagages (Daniel Oss, Maciej Bodnar, Erik Baska et son frère, Juraj Sagan) ainsi qu’une partie de son staff.

Turgis-Sagan, beau duo pour les classiques ?

Tour d’Italie Sagan chez Cofidis ? "Tout est possible, il a le même agent que Viviani..." répond Vasseur 17/05/2021 À 17:03

Bernaudeau, toujours d’après WielerFlits, n’a pas confirmé l’information formellement, la signature devant intervenir à l’issue du Tour de France (26 juin-18 juillet). Mais le manager de TotalEnergies ferait preuve de confiance quant à l’issue du dossier, sourire à la clef.

Son équipe participe à la Grande Boucle, durant laquelle les tractations sont légion. Anthony Turgis a d’ailleurs fini 9e de la 10e étape, au sprint ce mardi, un rang derrière… Peter Sagan, avec qui il pourrait former une doublette intéressante lors des classiques l’an prochain.

La palette à Jacky : Comment l'énorme boulot de la Deceuninck a mis Cavendish sur orbite

Cyclisme "Les meilleures années d'Emu' sont devant lui" : Buchmann prolonge jusqu'en 2024 avec Bora-Hansgrohe 04/05/2021 À 09:28