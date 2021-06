Loris Belin

La prime ne sera pas à l'originalité. Mais on voit mal qui pourrait venir perturber la revanche du duo slovène Tadej Pogacar – Primoz Roglic. Les deux hommes sont en forme, ont signé un bon début de saison… Bref tout est réuni pour les voir briller pendant trois semaines.

Plus roulant que l'an passé et moins porté sur les arrivées au sommet, ce Tour de France 2021 offre un terrain légèrement différent. Et celui-ci pourrait mieux convenir cette fois à Roglic, qui porte plus de garanties dans l'exercice chronométré. Le leader de la Jumbo-Visma devra absolument éviter un coup de mou sur la 11e étape et le double passage du Mont Ventoux qui pourrait faire très mal. Mais placée en plein cœur de cette Grande Boucle, elle pourrait laisser des opportunités de se refaire avant l'arrivée.

La puissance collective de la formation néerlandaise devrait être un peu plus capitale encore que l'an dernier, avec de nombreuses étapes "verrouillables", en particulier lors des deux premières semaines. A l'image de ce que pouvait imposer la Sky au cœur des années 2010 en somme. Raison de plus de croire en un nouveau podium pour Geraint Thomas. Le Gallois est un ton en-dessous de ses deux adversaires sur la très haute montagne. Mais l'armada Ineos et les deux contre-la-montre d'environ 30 kilomètres ont tout pour lui offrir une place sur la boîte.

Mon podium

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

2. Tadej Pogacar (UAE – Team Emirates)

3. Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers)

Maillot vert : Caleb Ewan (Lotto Soudal)

Maillot à pois : Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën)

Maillot blanc : Tadej Pogacar (UAE – Team Emirates)

Primoz Roglic espère avoir un autre visage à l'issue du dernier chrono du Tour de France 2021 Crédit: Eurosport

Vincent Bregevin

On prend les mêmes et on recommence… à un détail près qui fait toute la différence. Le chrono de la 20 étape à la veille de l'arrivée à Paris, est beaucoup moins sélectif que celui de la Planche des Belles Filles l'an dernier. Celui où Primoz Roglic avait été victime d'une terrible défaillance qui lui avait coûté la perte du maillot jaune. Il semble peu probable qu'une telle mésaventure se reproduise pour lui sur la route de Saint-Emilion. Il est le leader incontesté d'une équipe Jumbo-Visma encore très compétitive qui devrait lui permettre d'aborder cette étape clé en tête du classement général.

Le Slovène a pris soin d'alléger son programme cette année, faisant notamment l'impasse sur le Critérium du Dauphiné. Il n'a certes plus couru depuis avril, mais c'était pour mieux préparer une Grande Boucle qu'il abordera avec une fraîcheur optimale. Sa formation paraît encore légèrement supérieure à la Team UAE Emirates de Tadej Pogacar même si le vainqueur sera mieux entouré que l'an dernier avec les arrivées de Marc Hirschi et Rafal Majka. Cela laisse surtout présager une course serrée et passionnante entre les deux Slovènes. Avec un léger avantage pour un Roglic revanchard.

Roglic et Pogacar auront évidemment fort à faire contre une équipe Ineos-Grenadiers gavée de stars, et qui a promis une stratégie d'attaque pour redevenir la formation dominante de la Grande Boucle. Justement, il y a peut-être trop de leaders potentiels dans cette équipe, de Richard Carapaz à Geraint Thomas en passant par Richie Porte et Tao Geoghegan Hart, même si l'Equatorien semble se détacher du lot. Les rôles pourraient mettre un peu de temps à être clairement définis et cela pourrait faire le jeu des deux Slovènes.

Mon podium

1er : Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

2e : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

3e : Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers)

Maillot vert : Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Maillot à pois : Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

Maillot blanc : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Primoz Roglic et Tadej Pogacar lors du Tour de France 2020. Crédit: Getty Images

Raphaël Brosse

La concurrence sera rude et la lutte promet d’être féroce jusqu’au bout. Mais, cette fois, je ne vois pas la victoire finale échapper à Primoz Roglic. Remis du camouflet subi à La Planche des Belles Filles en septembre dernier, le leader de Jumbo-Visma a disparu des écrans radar fin avril, afin de préparer méticuleusement son retour sur la Grande Boucle. Son travail approfondi contre-la-montre (il a reconnu les deux chronos du parcours), ses incontestables qualités en montagne et, évidemment, la puissance de frappe de son équipe devraient lui permettre de porter le maillot jaune jusqu’à Paris.

Auteur d’un début de saison tonitruant, Tadej Pogacar ne sera, à mon avis, pas loin de conserver son titre. Mais la pancarte qu’il aura sur le dos pourrait s’avérer encombrante et l’empêchera, c’est certain, de jouir d’une liberté de mouvement aussi importante que lors de la précédente édition. Enfin, les INEOS Grenadiers ne seront pas non plus en reste. Plus que Geraint Thomas, je miserais une pièce sur Richard Carapaz, qui ne cesse de m’impressionner depuis sa victoire sur le Giro en 2019 et dont l’état de forme est éblouissant, en témoigne son succès sur le Tour de Suisse.

Mon podium

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

2. Tadej Pogacar (UAE Emirates)

3. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

Maillot vert : Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious)

Maillot à pois : Guillaume Martin (Cofidis)

Maillot blanc : Tadej Pogacar (UAE Emirates)

Julien Chesnais

A la régulière, j’ai du mal à imaginer un scénario où le vainqueur sortant du Tour de France ne conserve pas son titre. Le Slovène est injouable en montagne et chacun a pu observer, l’an dernier à la Planche des Belles Filles, qu’il n’était pas inférieur aux autres en contre-la-montre… Il est insolent de réussite, a converti en victoire chacune des courses par étapes qu’il a disputées depuis dix mois, à l’exception du Tour du Pays Basque, où il avait sacrifié ses chances pour défendre celles de son coéquipier Brandon McNulty.

Cet épisode avait dénoté d’un certain manque de jugeote et d’expérience chez Pogacar - il ne manquerait plus qu’il sache déjà tout faire, à 22 ans. Et c’est une micro-faille dans laquelle devront s’engouffrer ses principaux opposants, en premier lieu Primoz Roglic, qui avait justement profité du renversement opéré le dernier jour du Tour du Pays Basque pour s’imposer. Pogacar débarque à Brest avec une pression sans commune mesure à ce qu’il a pu connaître depuis le début de sa carrière, à des années-lumière du relatif anonymat qui l’avait accompagné l’an dernier au départ de son premier Tour.

Mais il est mieux armé qu'en 2020 pour défendre un éventuel maillot jaune, avec la présence de McNulty, Majka, Formolo et Hirschi, soit autant d’équipiers de luxe en montagne. Derrière Pogacar et Roglic, que je vois donc faire le doublé comme l’an dernier, je place sur le podium Richard Carapaz, pour moi la carte INEOS la plus solide dans les cols et l’adversaire, toutes équipes confondues, le plus à même de perturber la domination attendue des Slovènes.

Mon podium

1. Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates)

2. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

3. Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Guillaume Martin (Cofidis)

Maillot blanc : Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates)

Richard Carapaz et Michal Kwiatkowski Crédit: Eurosport

Jean-Baptiste Duluc

Plus le temps passe, plus Tadej Pogacar me semble l’archi-favori de ce Tour de France 2021. Depuis ses débuts professionnels, il franchit les étapes plus vite que tout le monde et semble ne jamais ressentir la moindre pression. Tenant du titre, le Slovène sera bien plus attendu que l’an passé mais il semble également bien plus fort, à l’image de performances stratosphériques en contre-la-montre en début d’année (4e sur l’UAE Tour, 4e sur Tirreno).

Des capacités en chrono qui le mettent, sur le papier, au-dessus de la mélée, car, en montagne, il n’a pas ou peu de rivaux à sa mesure. Autre avantage de taille par rapport à 2020, il pourra cette fois compter lui aussi sur une grosse équipe, que ce soit en montagne (Majka, McNulty, Formolo, Costa) ou en plaine (Bjerg, Laengen, Hirschi). De quoi éviter les bordures, qui l’avaient obligé à une course contre la montre l’an passé. Derrière Pogacar, les grimpeurs offensifs devraient être à la fête, notamment dans les Pyrénées.

De quoi permettre à Richard Carapaz, éblouissant en montagne depuis deux ans, de se révéler comme l'adversaire numéro 1 du Slovène. L’Equatorien semble le seul capable de rivaliser avec Pogacar sur le long terme mais le tenant du titre lui est trop supérieur en chrono pour qu’il puisse rêver de maillot jaune. La dernière place sur le podium reviendra à mon sens à Miguel Angel Lopez. Sa montée en puissance depuis deux mois est calculée pour le voir briller sur le Tour et la montagne semble taillée pour ses qualités et il pourrait bénéficier d’un peu plus de libertés vu sa faiblesse en chrono.

Mon podium

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

3. Miguel Angel Lopez (Movistar)

Maillot vert : Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Maillot à pois : Nairo Quintana (Arkéa-Samsic)

Maillot blanc : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Fabien Esvan

Une fois, pas deux, c'est sûrement ce que doit se dire Primož Roglič. Un leitmotiv accompagné de quelques beaux coups d'éclat depuis dix mois (Vuelta 2020, Tour du Pays Basque 2021, trois étapes sur Paris-Nice 2021) qui le place comme favori numéro un du Tour à mon sens. Avec Kuss, van Aert, Kruijswijk, Martin, Vingegaard et consorts comme soldats, le Slovène est encore bien entouré pour enfin revêtir le jaune sur les Champs le 18 juillet. Mais ça se joue à peu de choses.

Roglic devant "Pogi", donc. Pourtant, l'autre Slovène de la bande a clairement une belle tête à réaliser le doublé. Bourré de talent, Pogacar a montré qu'il n'avait rien perdu de son coup de pédale depuis son sacre surprise sur le Tour en septembre dernier. Impressionnant sur Tirreno-Adriatico, Liège-Bastogne-Liège ou encore sur l'UAE Tour, "Pogi" a les cannes et l'équipe pour faire le "back-to-back".

Pour le dernier strapontin, difficile de sortir un coureur du lot, même si ce sera très probablement un sociétaire d'Ineos Grenadiers. Et pour ce qu'il a prouvé depuis quelques semaines, je penche pour Richard Carapaz plutôt que Geraint Thomas ou Richie Porte. Solide et revanchard après un premier Tour en dents de scie (13e), l'Equatorien a montré de belles choses sur le Tour de Suisse et arrive avec un bon capital confiance. Et la machine Ineos, indéniablement le collectif le plus colossal de ce Tour 2021, devrait permettre au vainqueur du Giro 2019 de (très) bien figurer.

Mon podium

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

2. Tadej Pogacar (UAE Emirates)

3. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën)

Maillot blanc : Tadej Pogacar (UAE Emirates)

Peter Sagan Crédit: Getty Images

Chrisophe Gaudot

Pourquoi Primoz Roglic et pas le vainqueur sortant, Tadej Pogacar, grand favori à sa propre succession et à qui tout réussit, ou presque depuis quelques mois ? Parce qu'au fond de moi, je ne peux m'empêcher de penser que le plus fort du Tour 2020 n'est pas monté sur la première marche.

Finalement, Pogacar n'a vraiment dominé Roglic qu'une fois, de manière spectaculaire, certes, mais qu'une fois. Primoz Roglic n'avait qu'à pas le sous-estimer, c'est vrai mais justement il ne reproduira pas l'erreur et les deux contre-la-montre, plutôt plats, lui assurent, selon moi, un petit matelas sur son rival et compatriote.

Ce dernier devra se montrer offensif comme en 2020 pour refaire son retard mais cette fois, Roglic ne se laissera pas avoir. Au Pays Basque, il y a quelques mois, c'est bien Roglic qui l'avait emporté et Pogacar ne lui avait pas pris une seule seconde à la régulière. Or, avec les deux chronos, il pourrait bien avoir une petite minute de retard à refaire. Trop, cette fois, pour renverser un Primoz Roglic enfin couronné de tous ses efforts. A la troisième place, Geraint Thomas profitera de la force collective d'INEOS pour glaner un troisième podium de suite (il était absent en 2020).

Mon podium

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

2. Tadej Pogacar (UAE Emirates)

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

Maillot vert : Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

Maillot à pois : Simon Yates (BikeExchange)

Maillot blanc : Tadej Pogacar (UAE Emirates)

Laurent Vergne

Il est tenant d'affirmer que nous sommes entrés dans l'ère Tadej Pogacar et que celle-ci pourrait durer longtemps. Très longtemps. Mais tout n'est pas toujours aussi simple. Tout le monde pensait la même chose après le sacre précoce, lui aussi, de Jan Ullrich en 1997. L'Allemand n'a plus jamais ramené le maillot jaune à Paris. Un doublé d'Egan Bernal l'an passé apparaissait lui aussi très envisageable, mais il n'a pas eu lieu. Tout sera plus complexe cette année pour le jeune prodige slovène, qui n'aura pas le confort d'avancer masqué comme à la fin de l'été 2020.

Pourtant, ceci étant posé, je continue de croire que Pogacar a les moyens de confirmer son effarant succès de 2020. Ce qui m'incite à pencher à nouveau de son côté, c'est justement la manière dont il a digéré sa victoire. Depuis neuf mois, il a continué de briller sur pratiquement tous les terrains, remportant notamment son premier Monument, à Liège. Sauf pépin physique, je pense qu'au sommet de son expression, il sera un petit cran au-dessus de ses adversaires en montagne, et s'il ne dispose pas d'une armada à la Jumbo ou à la INEOS, il est plutôt bien entouré.

Reste que sa marge n'est pas écrasante. Ce Tour s'annonce dense sur les hauteurs du classement général et il pourrait à nouveau se jouer à pas grand-chose, voire à rien. Primoz Roglic, même s'il s'est fait discret ces dernières semaines, devrait être prêt. Il l'est toujours et il aura de la fraîcheur en dernière semaine. Enfin, pour compléter ce trio majeur, malgré la (très forte en ce qui me concerne) tentation Miguel Angel Lopez, Geraint Thomas pourrait profiter de la double dose de contre-la-montre pour retrouver le podium, trois ans après son sacre.

Mon podium

1. Tadej Pogacar (UAE Emirates)

2. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

Maillot vert : Peer Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Simon Yates (BikeExchange)

Maillot blanc : Tadej Pogacar (UAE Emirates)

Geraint Thomas Crédit: Getty Images

Benoît Vittek

Les Slovènes contre les Grenadiers, peut-on vraiment imaginer qui que ce soit d'autre se mêler à la bataille pour le maillot jaune ? Bien sûr, la Movistar veut toujours y croire, autour d'Enric Mas et Miguel Angel Lopez. Les autres outsiders (même les Bahrain Victorious à la forme étincelante) ne jouent pas dans la même cour, et ils sont les premiers à le dire. Alors sur le Tour comme sur les autres courses par étapes WorldTour de l’année (à l’exception peu notable de Paris-Nice), la victoire finale reviendra à Roglič, Pogačar ou un Ineos.

Le passé de sauteur à skis de l'aîné slovène est plus qu'une anecdote. Il justifie aussi son évolution progressive et ses erreurs sur le dernier Tour. Il n'est donc plus question de les reproduire. L'armada britannique a elle aussi revu ses plans et, si j'imagine mal Thomas devenir à 35 ans le deuxième vainqueur le plus âgé du Tour, la perspective de voir Carapaz installer définitivement l'Équateur au grand concert des nations cyclistes est séduisante et sensée.

Mais comme beaucoup, je reste marqué par la performance insensée de Pogačar l'an dernier. Visiblement infaillible, le prodige ne va pas s'arrêter maintenant. Il sait tout faire et son équipe est nettement renforcée. En route vers le doublé, à seulement 22 ans.

Mon podium

1. Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates)

2. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

3. Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers)

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Guillaume Martin (Cofidis)

Maillot blanc : Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates)

