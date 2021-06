ETAPE 1

Date : Samedi 26 juin

Départ : Brest

Arrivée : Landerneau

Distance : 197,8 km

Heure de départ : 12h30

Type : Vallon

Pour la première fois depuis dix ans et le départ de Vendée en 2011, les puncheurs seront à l’honneur d’entrée et devraient se disputer le premier maillot jaune de ce Tour. Très vallonné, ce premier acte multipliera les petites côtes bretonnes sans aucun répit dans les soixante derniers kilomètres et il faudra se méfier des possibles cassures. Mais la victoire devrait se jouer dans l’ascension finale de la côte de la Fosse aux Loups, sur les hauteurs de Landerneau. Une montée en deux temps, abrupte au pied (1km à 8,5%) avant de proposer un dernier kilomètre quasi plat, sans doute beaucoup trop dure pour les sprinteurs.

Le profil de la 1re étape : Un apéritif pour puncheurs

ETAPE 2

Date : Dimanche 27 juin

Départ : Perros-Guire

Arrivée : Mûr-de-Bretagne

Distance : 183,5 km

Heure de départ : 13h20

Type : Vallon

On prend les mêmes et on recommence. Après un premier acte à Landerneau, les puncheurs auront un nouveau terrain de jeu qui le sera favorable vers Mûr-de-Bretagne. Découvert en 2011, l’ascension bretonne de 2 km à 6,9% est en train de devenir un classique sur le Tour de France et sera, comme en 2018, franchie à deux reprises. A ceci près que les coureurs aborderont la deuxième montée sans la descente habituelle et après un virage à 90°. De quoi favorise encore un peu plus les puncheurs.

Le profil de la 2e étape : Double dose de Mûr-de-Bretagne

ETAPE 3

Date : Lundi 28 juin

Départ : Lorient

Arrivée : Pontivy

Distance : 183 km

Heure de départ : 13h20

Type : Plaine

Cette fois, les sprinteurs pourront enfin s’expliquer. Si les puncheurs et Valverde se rappelleront aux bons souvenirs du Tour 2018 en passant par Plumelec et la côte de Cadoudal, où l’Espagnol avait gagné la 1re étape pour prendre le maillot jaune, les équipes de sprinteurs ne devraient avoir aucun mal à contrôler pour nous offrir la première arrivée massive de ce Tour 2021. Il faudra toutefois être placé dans Pontivy, avec une route pas si large que cela dans le final.

Le profil de la 3e étape : Première occasion pour les sprinters

ETAPE 4

Date : Mardi 29 juin

Départ : Redon

Arrivée : Fougères

Distance : 150,4 km

Heure de départ : 13h40

Type : Plaine

Nouvelle revanche de la veille, cette fois pour les sprinteurs avec une étape toute plate et dénuée de toute difficulté. Mais il faudra malgré tout se montrer attentif pour jouer la victoire à Fougères, au terme d’un toboggan incessant. Certes les bosses seront assez peu compliquées mais elles étireront le peloton avant un dernier kilomètre en faux-plat montant (4% sur les 200 derniers mètres). Il ne faudra pas lancer son sprint de trop loin.

Le profil de la 4e étape : Nouveau sprint à l'horizon ?

ETAPE 5

Date : Mercredi 27 juin

Départ : Changé

Arrivée : Laval-Espace Mayenne

Distance : 27,2 km

Heure de départ : 12h15 (premier coureur)

Type : Contre-la-montre individuel

C'est le premier temps-fort de ce Tour 2021. Voir un contre-la-montre aussi long en première semaine n'était plus arrivé depuis 2012 mais ce chrono mayennais est beaucoup plus court. Avec 27,2 kilomètres au programme, il devrait néanmoins créer les premiers écarts entre les favoris. La première partie est plutôt vallonnée, avec trois petites bosses de 600-800m à 5-6% où il ne faudra pas trop se donner pour en garder pour la seconde partie, plus roulante avant un final en faux-plat montant dans Laval. Malgré tout, les gros rouleurs devaient être avantagés.

Le profil de la 5e étape : 27km de chrono pour un premier grand rendez-vous

ETAPE 6

Date : Jeudi 1er juillet

Départ : Tours

Arrivée : Châteauroux

Distance : 160,6 km

Heure de départ : 14h05

Type : Plaine

Une étape toute plate mais pas une étape sans risques. Après une première partie "touristique" avec un passage devant le château de Chenonceaux et le Zoo de Beauval, les coureurs devront se méfier des quarante derniers kilomètres, dans les plaines de l'Indre. A partir de Valençay, et encore plus à partir de Levroux à 24km de l’arrivée, le peloton évoluera sur des routes très exposées où il ne serait pas surprenant de voir le vent souffler fort. Les bordures seront attendues du côté des favoris mais certains pourraient se faire piéger, à l'image de ce qu'il s’était passé à Lavaur l'an passé. La victoire, elle, n'échappera pas aux sprinteurs.

Le profil de la 6e étape : C'est court, c'est plat, mais gare au vent

ETAPE 7

Date : Vendredi 2 juillet

Départ : Vierzon

Arrivée : Le Creusot

Distance : 249 km

Heure de départ : 11h15

Type : Vallon

C'est l'une des étapes les plus intrigantes de ce Tour 2021 et très nettement la plus longue, avec une distance plus vue sur la Grande Boucle depuis 21 ans ! Et le final difficile promet du spectacle avec l'enchainement notamment de la côte de la Croix de Libération (4,6km à 5,3%) et du Signal d'Uchon. Situé à 18km de l’arrivée, ce dernier devrait servir de base de lancement aux puncheurs avec ses 5,7km à 5,7% et une rampe finale de 1,6km à 11,3% ! Il restera derrière une ultime ascension avant de rejoindre le Creusot où un puncheur devrait s'imposer. A moins que le peloton ne laisse filer l'échappée ? A la veille de la montagne, cela n'aurait rien de surprenant.

Le profil de la 7e étape : Avec 249 km, voilà la plus longue étape depuis 21 ans

