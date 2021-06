ETAPE 8

Date : Samedi 3 juillet

Départ : Oyonnax

Arrivée : Le Grand Bornand

Distance : 150,8 km

Heure de départ : 13h15

Type : Haute montagne

Après une semaine en plaine, le Tour attaque enfin la montagne et il la débutera comme en 2018 par une arrivée au Grand Bornand par-delà l’enchainement du col de Romme et de la Colombière. Deux ascensions assez similaires mais terriblement difficiles (8,8km à 8,9% et 7,5km à 8,5%) et séparées seulement d’une petite descente de six kilomètres. Et la route sera encore un peu plus durci par la montée inédite de la côte de Mont Savonnex (6,1km à 8,1%). De quoi offrir plus de 24 kilomètres à plus de 8% dans les 55 derniers kilomètres, le reste étant en descente. Un programme qui ne pardonnera pas la moindre faiblesse.

Tour de France Le profil de la 17e étape : Peyresourde, Val Louron et Portet pour un final de feu IL Y A 9 MINUTES

Le profil de la 8e étape : Les Alpes par la grande porte

ETAPE 9

Date : Dimanche 4 juillet

Départ : Cluses

Arrivée : Tignes

Distance : 145 km

Heure de départ : 13h10

Type : Haute montagne

Deux ans après un rendez-vous raté en raison d'un écoulement sur la route, le Tour fera son retour à Tignes, quatorze ans après la seule arrivée jamais faite dans la station savoyarde. Mais, avant d’entamer l’interminable et peu difficile - même irrégulière - montée finale (21km à 5,6%), le peloton aura fort à faire. Si la côte de Domancy (2,5km à 9,4%) devrait permettre à l’échappée du jour de se former, le Col des Saisies (9,4km à 6,2%) et le Col du Pré (12,6km à 7,7%) suivi du Cormet de Roselend (5,7km à 6,5%) devrait eux permettre une première sélection au sein du peloton.

Même s’il serait surprenant de voir un favori tenter sa chance avant la montée finale, trop roulante pour un homme seul, attention à la descente du Cormet de Roselend. Le dernier Dauphiné a rappelé qu’elle était technique et rapide et qu’il était possible, à minima, d’y étirer le peloton. Mais la grande bagarre attendra surement les ultimes kilomètres de la montée vers Tignes. Si elle s’était lancée de loin en 2007, les écarts y avaient été minimes, à l’exception de la grosse défaillance de Vinokourov.

Le profil de la 9e étape : Premier "Hors catégorie" puis arrivée au sommet, ça va faire mal

ETAPE 10

Date : Mardi 6 juillet

Départ : Albertville

Arrivée : Valence

Distance : 190,7 km

Heure de départ : 13h20

Type : Plaine

Les coureurs auront beau évoluer au pied des Alpes, ce sont bien les sprinteurs qui seront à l’honneur. En sortie de jour de repos, le peloton remontera la vallée de l’Isère et du Rhône en destination de Valence où rien de semble pouvoir éviter une arrivée massive. Non répertoriée, la montée vers Rochefort-Samson (5km à 4%) est l’unique chance de piéger des sprinteurs mais elle beaucoup trop roulante et loin de l’arrivée (35km) pour cela.

Le profil de la 10e étape : Au pied des Alpes, le retour des sprinters ?

ETAPE 11

Date : Mercredi 7 juillet

Départ : Sorgues

Arrivée : Malaucène

Distance : 198,9 km

Heure de départ : 12h15

Type : Haute montagne

Double dose de Ventoux ! Pour la première fois de son histoire, le Tour affrontera à deux reprises les mythiques pentes du Géant de Provence. Sans arriver au sommet toutefois. Après une première ascension difficile du col de la Liguière (9,3km à 6,7%), les coureurs affronteront d’abord le Ventoux par son versant de Sault, plus long (22km à 5,1%) mais assez roulant jusqu’au Chalet Reynard. Après une première descente vers Malaucène, sans passer sur la ligne, les coureurs s’attaqueront au versant traditionnel mais terrible de Bedoin (15,7 km à 8,8%).

Il y a quatre ans, l'improbable footing de Chris Froome sur les pentes du Ventoux

Une montée difficile de bout en bout, sans répit et qui créera de gros écarts. L’ascension du Ventoux déçoit rarement, à l’image d’un Froome monstrueux en 2013 et … à pied en 2016. Et il ne faudra pas négliger la descente vers Malaucène, pas forcément très technique mais piégeuse. Pas de droits à l’erreur pour les favoris : on ne sera ni dans les Alpes, ni dans les Pyrénées mais c’est l’une des étapes les plus importantes de ce Tour 2021.

Le profil de la 11e étape : Le Ventoux, plutôt deux fois qu'une

ETAPE 12

Date : Jeudi 8 juillet

Départ : Saint-Paul-Trois-Châteaux

Arrivée : Nîmes

Distance : 159,4 km

Heure de départ : 13h40

Type : Plaine

Au lendemain d’un double Ventoux, le menu sera bien plus digeste pour les coureurs avec un opus relativement court et plat. Il faudra se méfier du vent potentiel pouvant souffler dans le Gard et des baroudeurs, qui pourraient chercher à surprendre tout le monde. Avec la fatigue de la veille, il peut y avoir des surprises. Mais les sprinteurs ne voudront surement pas laisser filer cette opportunité, une des dernières avant Paris.

Le profil de la 12e étape : Boulevard pour les sprinters jusqu'à Nîmes ?

ETAPE 13

Date : Vendredi 9 juillet

Départ : Nîmes

Arrivée : Carcassonne

Distance : 219,9 km

Heure de départ : 12h15

Type : Plaine

Une côte en première partie d’étape et c’est à peu près tout. Sur le papier, un sprint semble inévitable à Carcassonne, d’autant les candidats au maillot vert auront ensuite cinq étapes sans possibilités de jouer la victoire. Cependant, il n’y a jamais eu la moindre arrivée massive dans l’histoire dans la Cité médiévale classée au patrimoine de l'UNESCO et, à défaut d’être vallonée, le terrain sera usant. Alors sait-on jamais…

Le profil de la 13e étape : Carcassonne et la "malédiction" du sprint

ETAPE 14

Date : Samedi 10 juillet

Départ : Carcassonne

Arrivée : Quillan

Distance : 183,7 km

Heure de départ : 12h40

Type : Moyenne montagne

Petit avant-goût des Pyrénées avec une étape de moyenne montagne qui semble idéale, sur le papier, pour les baroudeurs. Le Col de Montségur et le Col de la Croix des Morts à mi-parcours devraient offrir de précieux points dans la course au maillot à pois mais la victoire se jouera elle dans l’inédit Col de Saint-Louis. Une ascension de 4,7km à 7,4%, avec deux premiers kilomètres à plus de 9% au pied, qui devrait en surprendre plus d’un. Mais, avec un sommet à plus 17km de l’arrivée, il est peu probable de voir un favori y tenter sa chance.

Le profil de la 14e étape : Un toboggan jusqu'à Quillan qui va faire mal aux jambes

Tour de France Le profil de la 16e étape : Trêve des favoris, jour des baroudeurs ? IL Y A 11 MINUTES