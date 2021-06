Tadej Pogacar est donc toujours aussi stratosphérique. Le jeune Slovène a survolé, avec une aisance déconcertante, le contre-la-montre disputé ce mercredi en Mayenne. Vainqueur de l’étape devant Stefan Küng (Groupama-FDJ) et Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), le leader d’UAE Emirates a en outre profité de l’occasion pour repousser ses principaux rivaux au classement général. Mais il n’a pas pu ravir le maillot jaune à Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), qui a défendu son bien avec une hargne admirable.

On aurait pu penser que le renversement final de La Planche des Belles Filles, en septembre dernier, resterait un coup d’éclat sans lendemain, une performance jamais réitérée. En tout cas pas dans de telles proportions. Et on aurait eu tort. Car ce mercredi, sur un tracé exigeant et, à l’évidence, davantage favorable aux purs rouleurs, Tadej Pogacar a prouvé avec brio qu’il était devenu maître dans l’exercice du chrono. Parti très fort, le coureur de 22 ans n’a jamais faibli et a bouclé les 27,2 kilomètres du parcours mayennais en 32 minutes tout rond. Soit 19 secondes de moins que Stefan Küng (Groupama-FDJ), en tête jusqu’alors et champion d’Europe de la spécialité.

VDP a résisté, Alaphilippe n'a pas pu lutter

La moue de dépit du Suisse en disait long sur sa déception. Parmi le peloton, il ne sera cependant pas le seul à faire grise mine. Le gamin de Komenda a effectivement fait très mal à tous ceux qui espéraient lui succéder, dans deux semaines et demie à Paris. Alors même que les premiers cols n’ont pas encore fait leur apparition, "Pogi" compte déjà 1'36" d’avance sur Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers), 1'40" sur Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ou encore 1'46" sur Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers).

Il manque toutefois un petit détail pour que la journée du lauréat du Tour 2020 puisse se conjuguer au plus-que-parfait : le maillot jaune. Contre toute attente, celui-ci se trouve toujours sur les épaules de Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Sans véritable référence en chrono, le Néerlandais a pourtant fait bien mieux que résister, terminant 5e de l’étape et sauvant sa précieuse tunique pour huit petites secondes.

Ce maillot jaune, Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step) et Wout Van Aert (Jumbo-Visma) l’avaient aussi dans le viseur au moment de sortir du portillon de départ. Mais ni le champion du monde, un cran en-dessous de ses concurrents, ni le phénomène belge, probablement émoussé par un début de Tour éreintant, n’ont eu les ressources nécessaires pour prendre les commandes du général. Pogacar n’y est pas non plus parvenu. Pour le moment…

