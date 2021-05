En quelques semaines, le Critérium du Dauphiné a perdu trois de ses noms les plus prestigieux. Primoz Roglic d'abord qui ne devrait s'aligner sur aucune course à étapes avant le départ du Tour de France, le 26 juin à Brest. Julian Alaphilippe ensuite qui fait le même pari que le coureur de Jumbo-Visma. Tadej Pogacar, enfin, ce mercredi matin. Dans un communiqué, UAE-Team Emirates a annoncé que son leader serait au Tour de Slovénie (9-13 juin) avant la Grande Boucle.

"La dernière fois que j'ai couru le Tour de Slovénie, Diego Ulissi, mon coéquipier, l'a gagné donc UAE est le tenant du titre. Je suis ravi de revenir. C'est une course que j'adorerais gagner", avoue Pogacar dans le communiqué. Selon son équipe, le grimpeur reviendra d'un stage en altitude à Sestrières et enchaînera après l'épreuve avec le championnat national. Il n'arrivera en France que pour le départ du Tour. Selon plusieurs sources, la décision de Pogacar est liée à la difficulté de l'épreuve. Le Tour de Slovénie puisera moins dans ses réserves que le toujours difficile Critérium du Dauphiné. Est-ce parce que Primoz Roglic a pris la décision de très peu courir avant le Tour que Pogacar a changé son programme ? Possible.

Tour de France "C'est certain" : Prudhomme annonce un Tour féminin en 2022 11/05/2021 À 21:53

"J'ai vraiment hâte de reprendre la compétition. J'ai été très occupé depuis ma dernière course, à Liège-Bastogne-Liège, mais je me sens bien et prêt à basculer sur mes prochains objectifs", poursuit encore la pépite slovène. Son objectif, ce sera bien sûr un deuxième Tour de France après son explosion aux yeux du monde en 2020. Personne, depuis Chris Froome en 2016 puis 2017, n'est parvenu à conserver sa couronne sur les routes de la Grande Boucle. Plus attendu et donc plus surveillé qu'en 2020, Pogacar y vivra une expérience complètement différente. Après le Tour, il tentera aussi de ravir l'or olympique à Tokyo.

Vasseur : "On essaie de trouver le nouveau Evenepoel, le nouveau Pogacar"

Tour de France Madiot : "Il y a une chance sur un million que Pinot soit au départ du Tour" 10/05/2021 À 17:25