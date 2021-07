Retour à la case départ pour Guillaume Martin. En reprenant près de cinq minutes trente samedi sur la route de Quillan, le leader de l'équipe Cofidis s'était hissé à la 2e place du classement général, à un peu plus de quatre minutes du maillot jaune Tadej Pogacar. Un gain de sept places qui avait fait naître de sacrés espoirs. "J'espère que je ne le paierai pas demain", avait soufflé le Normand en parlant de la redoutable étape de dimanche. Il avait malheureusement raison d'émettre des craintes.

Lâché dans la... descente du Port d'Envalira, Martin a souffert ensuite dans le dernier col. Il est le grand perdant de ce 15e acte. 9e vendredi, 2e samedi, il retombe à la... 9e place. Mais on peut aussi voir le verre à moitié plein pour le Français. Après tout, s'il n'a pas gagné de places sur l'ensemble du week-end, il a en revanche effacé une partie de son débours puisqu'il pointe à 7'58" de Pogacar, soit à moins de trois minutes du podium, alors qu'il était à 9'29" samedi matin. Mais c'est une bien maigre consolation.

Statu quo

Pour le reste, cette première grande étape dans les Pyrénées n'a rien changé au rapport de forces entre les meilleurs coureurs de ce Tour de France. Les six premiers du classement général ce dimanche soir sont arrivés ensemble sur la ligne d'arrivée. Entre eux, aucun changement, donc. Tadej Pogacar possède toujours plus de cinq minutes de marge sur son premier poursuivant, Rigoberto Uran. En revanche, pour le podium, tout se joue toujours à une poignée de secondes entre Uran Vingegaard et Carapaz, avec Ben O'Connor et Wilco Keldermann en embuscade.

Au-delà du Top 10, Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën) et David Gaudu (Groupama-FDJ) gagnent chacun une place. Ils sont respectivement 12e et 14e. Avec Guillaume Martin, ce sont les seuls coureurs français à figurer dans le Top 20. Pour l'anecdote, Julian Alaphilippe, présent dans l'échappée, grimpe de six crans pour se retrouver 23e.

.

Classement général après 15 étapes

Place Coureurs Ecarts 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 2. Rigoberto Uran (EF Education - Nippo) +5'18'' 3. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) +5'32"' 4. Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers) +5'33'' 5. Ben O'Connor (AG2R Citroën) +5'58'' 6. Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) +6'16"' 7. Alexey Lutsenko (Astana) +7'01"' 8. Enric Mas (Movistar) +7'11"' 9. Guillaume Martin (Cofidis) +7'58"' 10. Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) +10'59"'

