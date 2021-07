Après une première moitié du Tour irrespirable, où chaque journée a été une bataille, le peloton a connu sa première respiration à l’occasion de la 12e étape. Une fois balayée la peur du coup de vent dans la vallée du Rhône, une échappée fleuve s’est dégagée dans les Gorges de l’Ardèche, avec Julian Alaphilippe pour seul Français. Nils Politt (Bora-Hansgrohe) s’est montré le plus fort de ce groupe de 13 coureurs en s’imposant à Nîmes au terme d’un solo de 12 kilomètres. L’habituel équipier de Sagan, non-partant ce jeudi, prend enfin la lumière en signant à 27 ans sa première victoire en grand tour.

Au lendemain de la terrible étape du Ventoux, les favoris ont pu souffler en restant au chaud dans le peloton, arrivé dans la capitale gardoise avec 15’52” de retard sur le vainqueur du jour. Aucun changement n'est à noter au général. Tadej Pogacar (UAE Emirates) conserve son maillot jaune avec 5’18” d’avance sur Rigoberto Uran (EF). Cela a donc été une journée de transition à l’ancienne, mais la peur se lisait pourtant sur les visages avant le départ. Le Mistral soufflait fort dans la vallée du Rhône, de côté puis de dos pour les coureurs, et chacun redoutait donc une nouvelle journée à couteaux tirés.

La tempête avant la sieste

A la sortie de Saint-Paul-Trois-Châteaux, peu après le km 0, le peloton s’est retrouvé scindé en quatre parties. Mais à l’exception de Guillaume Martin et Pello Bilbao, 9e et 10e du général, aucun favori notable n’était piégé. Le peloton a donc temporisé, ce qui a permis à la fois un regroupement par l’arrière et à une échappée de 13 coureurs de se dégager au moment de pénétrer les Gorges de l’Ardèche, après une vingtaine de kilomètres. Personne n’a voulu mener la poursuite.

Ni la formation de Pogacar, puisque le mieux placé à l’avant, Sergio Heano, était à plus de 50 minutes. Ni les formations de sprinteurs, à commencer par la Deceuninck-Quick Step, qui comptait Julian Alaphilippe à l’avant. Mark Cavendish devra donc patentier encore un peu, au moins jusqu’à vendredi à Carcassonne, pour tenter d’égaler le record de 34 victoires d’Eddy Merckx sur le Tour de France.

