Il était en mission ce dimanche et rien ni personne n’a pu l’en empêcher. Parti à 800m de la ligne, après une offensive dans la première ascension, Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) s’est facilement imposé à Mûr-de-Bretagne sur la 2e étape du Tour de France. Au jeu des bonifications, le Néerlandais dépossède Julian Alaphilippe et se pare de ce maillot jaune que son grand-père Raymond Poulidor n’avait jamais porté. Van der Poel tenait à le décrocher pour lui et il a tenu parole. Derrière, Pogacar (UAE Team Emirates) et Roglic (Jumbo-Visma) ont encore grignoter des secondes alors que Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) a perdu quelques longueurs.

Trop juste à Landerneau, il ne pouvait pas en rester là. Venu sur le Tour pour gagner des étapes mais aussi porter le maillot jaune en hommage à son grand-père, Poulidor, qui ne l’aura jamais porté dans son immense carrière, Mathieu Van der Poel savait que c’était le jour ou jamais. Et il a tout mis en œuvre pour y parvenir. Comme la veille, l’échappée a très vite compris qu’elle n’aurait aucune chance d’aller au bout. A peine aura-t-elle permis une énorme lutte pour le maillot à pois entre, comme samedi, Anthony Perez (Cofidis) et Ide Schelling (Bora-Hansgrohe). Comme samedi, c’est le second qui a pris le dessus. Mais ça n’a pas suffi pour garder sa tunique, la faute à l’exceptionnel Van der Poel, passé en tête des deux ascensions finales.

Une attaque pour s’échauffer, une autre pour tout exploser

Alors qu’il était pourtant très attendu, Van der Poel aura pourtant encore réussi à surprendre son monde en attaquant dès le premier passage de Mûr-de-Bretagne. Dans l’ascension de 2km à 6,9%, le Néerlandais est parti dès le pied avec l’objectif d’aller décrocher les 8’’ de bonifications distribuées au sommet. Cela pouvait sembler prématuré avec autant d’équipiers derrière et plus de 15km restants par la suite. Mais les favoris sont revenus sur lui au sommet et il a pu récupérer dans la descente, pour mieux s’imposer ensuite.

Les outsiders ont pourtant tenté leur chance dans la deuxième ascension, avec des attaques de Formolo (UAE Team Emirates) ou Quintana (Arkéa-Samsic). Mais les favoris avaient trop envie de se jouer l’étape et lorsque Colbrelli (Bahrain-Victorious) est parti à 800m de l’arrivée, avec Van der Poel dans la roue, on s’est demandé pourquoi.Le Néerlandais d’Alpecin-Fenix ne s’est lui pas posé de question pour contrer le champion d’Italie. L’accélération était tranchante et personne n’a pu lui répondre. Mal placé, Alaphilippe n’avait de toute façon pas les mêmes jambes que la veille et il doit se contenter de la 5e place. Surtout, il perd 8’’ sur la ligne, de quoi laisser son maillot jaune à Mathieu Van der Poel, qui se pare de cette tunique si particulière pour lui.

Deuxième et troisième de l’étape, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates, + 13’’) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma, + 14’’) continuent de gratter des secondes au général et réalisent même une nouvelle excellente opération avec la petite déception du jour signée Geraint Thomas. Le Gallois d’INEOS Grenadiers, vainqueur en 2018, concède 15’’ sur la ligne. Jamais très rassurant. Mais Van der Poel aura asphyxié tout le monde.

