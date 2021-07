"Le Gorille de Rostock" ne sera plus dans le peloton en 2022. Le sprinter allemand l'a annoncé dans une vidéo publiée par son équipe, Israel-Start Up Nation sur Twitter. "L'étape de dimanche sera ma dernière sur le Tour puisque je vais prendre ma retraite à la fin de la saison 2021", dit l'homme aux 158 victoires professionnelles. Sprinter exceptionnel dans ses plus belles années, Greipel est un amoureux du cyclisme qui s'est souvent mis aux services des autres.

"Je suis très heureux avec tout ce que j'ai réalisé. Sans mes coéquipiers, le staff et bien sûr ma famille, je n'aurais rien pu faire", poursuit celui qui a fêté ses 39 ans vendredi au soir de la 19e étape. Sa carrière, débutée en 2005 chez Team Wiesenhof, a été formidable. Sprinter évidemment, Greipel a levé les bras à 158 reprises dont 11 sur le Tour de France, 7 sur la Vuelta et 4 sur le Giro. Passé par T-Mobile puis HTC ou encore Lotto-Soudal et enfin Arkéa-Samsic et Israel-Start Up Nation, l'Allemand a fait l'unanimité partout où il est passé.

"Je ne devrais pas rester loin du cyclisme, d'une manière ou d'une autre, j'ai envie d'y revenir", avoue aussi celui que l'on a surnommé "le Gorille de Rostock" à cause de sa puissance tout simplement impressionnante.

