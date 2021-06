Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Vous les avez sûrement déjà vu courir, encore plus si vous suivez assidûment le cyclisme tout au long de la saison, des classiques aux courses d’une semaine. Ce sont des équipiers, souvent, des leaders, parfois, mais ils n’ont pas laissé leur trace dans la mémoire collective. Pas encore.

Ils pourraient toutefois profiter du coup de projecteur que représente le Tour pour marquer les esprits. Malgré des résultats probants, peu de gens auraient imaginé Sepp Kuss à un tel niveau sur un Tour de France 2020 qu’il a ébloui dans son rôle de lieutenant de Roglic. Qui seront les Kuss de l’édition 2021 ? Voici les 6 coureurs qui pourraient bien, dans des registres variés, se révéler sur les routes de la Grande Boucle.

Mattia Cattaneo

Tour de France Matthews : "Il y a quatre ou cinq étapes qui me conviennent assez bien" IL Y A 5 HEURES

Pays : Italie

Equipe : Deceuninck-Quick Step

Age : 30 ans

Participation : 1re

Mattia Cattaneo Crédit: Getty Images

Son plus grand fait d’armes : Milan-Turin, en 2018. S’il a gagné à deux reprises chez les professionnels, l’Italien n’a jamais autant lutté à armes égales avec les cadors que sur les pentes de Superga. Battu par Pinot, Lopez et Valverde, il s’offrait tout de même la 4e place, devant Fuglsang ou Bernal.

Son passé sur les grands Tours : S’il n’a encore jamais pris part au Tour de France, l’Italien compte quatre participations au Giro et trois à la Vuelta, où il avait pris la 17e place l’an dernier, son meilleur résultat. Il n’a toutefois jamais remporté d’étape.

Comment il pourrait faire parler de lui : En constant progrès depuis son départ de la Lampre au début de 2017, l’Italien devrait être une carte maîtresse de la Deceuninck-Quick Step. En l’absence de Bennett, la formation belge sera centrée sur Alaphilippe et, même si Devenyns sera un soutien toujours aussi précieux pour le Français, Cattaneo devrait être son dernier équipier en montagne. Récent 9e du Tour de Suisse, l’Italien pourra accompagner le champion du monde très loin, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que les leaders. Un atout qui manquait à Alaphilippe en 2019 par exemple.

Ide Schelling

Pays : Pays-Bas

Equipe : Bora-Hansgrohe

Age : 23 ans

Participation : 1re

Ide Schelling Crédit: Getty Images

Son plus grand fait d’armes : Sa victoire sur le Grand Prix du canton d'Argovie, le 4 juin dernier. Si la course n’est pas la plus réputée, le Néerlandais s’est imposé dans un sprint à trois avec Esteban Chavès et, surtout, Rui Costa. Battre le Portugais dans ce genre de situation est suffisamment rare pour être souligné.

Son passé sur les grands Tours : Il les a découverts l’an passé avec sa première Vuelta, où on l’a notamment vu à l’attaque lors de la 8e étape. Même s’il s'est finalement fait piéger dans les derniers kilomètres (8e).

Comment il pourrait faire parler de lui : Avec son profil assez complet, Schelling aura sans doute un rôle des plus multiples sur le Tour : travailler pour Sagan dans la course au maillot vert, pour Keldermann dans l’optique d’un bon général mais il devrait aussi avoir quelques libertés pour se glisser dans les échappées. Vu sa bonne pointe de vitesse, il y sera forcément l’un des épouvantails.

Lucas Hamilton

Pays : Australie

Equipe : BikeExchange

Age : 25 ans

Participation : 1re

Lucas Hamilton Crédit: Getty Images

Son plus grand fait d’armes : Sa 4e place sur Paris-Nice en mars. Si sa plus belle victoire reste la 4e étape de Tirreno-Adriatico en 2020, ce top 5 sur la "course au soleil" reste le premier gros résultat de référence de l’Australien. D’autant qu’il est allé le chercher à la pédale.

Son passé sur les grands Tours : Il est des plus maigres. Passé pro en 2018, Hamilton ne compte que deux participations au Giro, qu’il n’a fini qu’en 2019. Avec toutefois une prometteuse 25e place, malgré le travail accompli pour son leader, Simon Yates.

Comment il pourrait faire parler de lui : Lorsque l’on évoque la BikeExchange, tout le monde ne parle que de Yates et Chaves mais, vu que le premier sort du Giro et que le Colombien n’a plus brillé depuis quatre ans en Grand Tour, la meilleure carte de la formation pourrait bien être l’Australien. S’il risque de payer cher ses lacunes en contre-la-montre dans l’optique du général, nul doute qu’on le retrouvera aux côtés des favoris dès que la pente s’élèvera. Et pourquoi pas le voir accrocher le top 10 à Paris.

Harry Sweeny

Pays : Australie

Equipe : Lotto-Soudal

Age : 22 ans

Participation : 1re

Brent Van Moer et Harry Sweeny Crédit: Getty Images

Son plus grand fait d’armes : Néo-pro cette saison, il n’a pas encore eu le temps de s’illustrer chez les grands mais l’Australien a signé la plus belle victoire de sa carrière en 2020 en remportant le Piccolo Lombardia, équivalent du Tour de Lombardie pour les Espoirs.

Son passé sur les grands Tours : Il est nul, n’ayant évidemment pas participé au Giro. Il découvrira les courses de trois semaines sur les routes de la Grande Boucle, lui qui n’a jamais dépassé les 13 jours de courses consécutifs (Tour du Qinghai Lake en 2018).

Comment il pourrait faire parler de lui : Au sein d’une Lotto-Soudal centrée autour de Caleb Ewan, il devrait travailler pour son compatriote en première semaine, favorable aux sprinteurs. Mais, si Ewan ne tarde pas à s’imposer, sa quête de victoires sur les trois Grands Tours cette saison pourrait l’inciter à abandonner, laissant plus de libertés à ses partenaires dont Sweeny. Et il ne serait pas surprenant de le voir à l’avant sur l'une des nombreuses étapes propices aux baroudeurs, en deuxième semaine.

Alex Aranburu

Pays : Espagne

Equipe : Astana-Premier Tech

Age : 25 ans

Participation : 1re

Une descente supersonique et la victoire en solo : le joli numéro d'Aranburu en vidéo

Son plus grand fait d’armes : Sa victoire sur la 2e étape du Tour du Pays Basque, en avril. Si l’Espagnol avait profité du surnombre de sa formation pour anticiper et piéger les leaders, il avait tout de même passé l’ultime ascension en leur compagnie, malgré les nombreuses attaques. Une victoire de costaud.

Son passé sur les grands Tours : En bon Espagnol, Alex Aranburu a toujours été au départ de la Vuelta depuis sa première participation, en 2018. S’il n’a évidemment jamais brillé au classement général (75e au mieux), on l’a souvent vu à l’attaque et il est plusieurs fois passé tout prêt d’une victoire d’étape.

Comment il pourrait faire parler de lui : Excellent puncheur à la pointe de vitesse non négligeable, l’Espagnol fait figure d’outsider très sérieux dans la course au maillot jaune sur la 1re étape du Tour. Capable de bien passer la moyenne montagne, les étapes où on pourrait le voir jouer la victoire sont nombreuses, d’autant que personne ne joue le général chez Astana-Premier Tech. Mais il devra se défaire d’une étiquette qui commence à lui coller à la peau : celle d’un coureur souvent placé (20 top 10 depuis début 2020) mais rarement gagnant (1 succès sur la période).

Fabien Doubey

Pays : France

Equipe : TotalEnergies

Age : 27 ans

Participation : 1re

Fabien Doubey (TotalEnergies) Crédit: Getty Images

Son plus grand fait d’armes : Sa 11e place sur Paris-Nice 2020. N’ayant jamais gagné chez les professionnels, il compte tout de même plusieurs places d’honneur sur les courses par étapes, à l’image de ce top 10 raté de peu sur la "course au soleil".

Son passé sur les grands Tours : Inexistant. Malgré son statut de Français au sein de la Wanty-Groupe Gobert entre 2017 et 2020, il n’a jamais été sélectionné sur le Tour de France. Il lui aura donc fallu venir dans une formation française pour découvrir la Grande Boucle.

Comment il pourrait faire parler de lui : Malgré la présence de Latour comme leader, ses équipiers devraient être assez libres de prendre les échappées, une constance dans la formation de Jean-René Bernaudeau. Et Doubey a le profil idéal pour s’offrir une petite épopée avec le maillot à pois. S’il négocie bien le week-end breton, il le portera quasi une semaine sans avoir à le défendre et la configuration des étapes alpestres offre la possibilité aux échappés de se battre pour les gros points. Solide grimpeur, le Français en est tout à fait capable, d’autant qu’il a démontré une belle forme sur les championnats de France.

De Brest à Paris : La carte 3D du Tour de France 2021

Tour de France Alaphilippe prévient : "Il faut être lucide, le scénario de 2019 est difficile à reproduire" IL Y A 6 HEURES