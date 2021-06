Deux jours et deux maillots jaunes différents sur le Tour de France. Après Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) samedi, c'est un autre puncheur qui a fait honneur au premier weekend en s'imposant au sommet de Mûr-de-Bretagne. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) est le nouveau patron après avoir engrangé huit secondes de bonifications au premier passage puis en rééditant son numéro sur la seconde ascension.

Son avance s'élève à huit secondes sur un Julian Alaphilippe que l'on a vu très discret à Mûr-de-Bretagne et qui a pris "seulement" la cinquième place de l'étape. Au troisième et quatrième rang du classement général, Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma) se détachent déjà parmi les coureurs du classement général grâce aux bonifications. Le premier, qui a déjà pris 11 secondes dans le domaine, est à 13 secondes de "MVDP", le second, qui en a engrangé 10, à 14. Et ils ont déjà fait un petit trou sur le reste de la meute.

Thomas perd 23 secondes, Lopez toujours plus loin

Brillant sur cette deuxième étape, Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) remonte à la cinquième place à 24 secondes de van der Poel. Derrière, ils sont onze dans le même temps, de Jack Haig (Bahrain-Victorious), 6e à Pierre Latour (TotalEnergies), 17e en passant par Gaudu, Mas, Quintana et Uran.

Les perdants du jour sont une nouvelle fois les INEOS puisque Richard Carapaz a lâché deux secondes, plus les bonifications sur Pogacar et Roglic mais surtout Geraint Thomas a coupé la ligne 23 secondes après le duo slovène et compte déjà pratiquement une demi-minute de retard. Dans son groupe figurait aussi, Miguel Angel Lopez (Movistar), déjà repoussé à plus de deux minutes.

L'addition est plus lourde encore pour Dan Martin (Israel-Start Up Nation) qui a perdu 36 secondes sur une ascension qu'il avait domptée en 2018. Enfin, Richie Porte et Tao Geoghegan Hart (INEOS) ont encore lâché du temps. 42 pour le premier, 3'48'' pour le second.

Le top 10 du classement général

Coureurs Ecarts 1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) 2. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) +8'' 3. Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) +13'' 4. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) +14'' 5. Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) +24'' 6. Jack Haig (Bahrain-Victorious) +26'' 7. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) +26'' 8. Sergio Higuita (EF Education - Nippo) +26'' 9. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) +26'' 10. David Gaudu (Groupama-FDJ) +26''

