La question s'est longtemps posée, y compris dans la montée finale de Tignes puisqu'à environ 10 kilomètres de l'arrivée, son maillot jaune était virtuellement menacé par Ben O'Connor. L'Australien de l'équipe AG2R Citroën, l'homme fort de l'échappée du jour, a décroché la victoire d'étape à Tignes, mais il ne réussit pas le doublé. Le maillot jaune lui échappe pour un tout petit peu plus de deux minutes.

La faute à l'accélération dans le final de Tadej Pogacar. Si le Slovène est resté calé dans la roue de ses équipiers du Team UAE Emirates tout au long de cette éprouvante journée, il est passé de l'attaque à la défense dans les trois derniers kilomètres en contrant Richard Carapaz qui avait lancé les hostilités.

Résultat, il repousse ses principaux opposants (mais le mot est-il réellement pertinent ?), Rigoberto Uran, Jonas Vingegaard, Richard Carapaz ou Enric Mas à plus de cinq minutes. Entre Pogacar et ses hommes, on trouve donc le héros du jour Ben O'Connor. 14e du classement général au départ de cette 9e étape, il effectue un bond de géant pour devenir le dauphin de Pogacar.

Également présent dans l'échappée, mais trop juste pour briguer la victoire, Guillaume Martin effectue tout de même un joli rapproché. 4e de l'étape à Tignes, le grimpeur de la Cofidis est désormais 9e du classement général. Il est le Français le mieux classé, puisqu'il devance d'un petit cran David Gaudu (Groupama-FDJ). Le Breton, lui, a calé dans le final sous les accélérations de Carapaz puis Pogacar. Il est un des perdants du jour.

Classement général après 9 étapes

Place Coureurs Ecarts 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 2. Ben O'Connor (AG2R Citroën) +2'01'' 3. Rigoberto Uran (EF Education - Nippo) +5'18"' 4. Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) +5'32'' 5. Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers) +5'33'' 6. Enric Mas (Movistar) +5'47"' 7. Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) +5'58"' 8. Alexey Lutsenko (Astana) +6'12"' 9. Guillaume Martin (Cofidis) +7'02"' 10. David Gaudu (Groupama-FDJ) +7'22"' 11. Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) +8'38" 12. Mattia Cattaneo (Deceuninck - Quick Step) +11'38" 13. Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) +11'54" 14. Dylan Teuns (Bahrain - Victorious) +20'54" 15. Esteban Chaves (BikeExchange) +22'22" 16. Nairo Quintana (Arkea Samsic) +24'25" 17. Franck Bonnamour (B&B Hotels) +25'07" 18. Wouter Poels (Bahrain - Victorious) +25'59" 19. Louis Meintjes (Intermarché - Wanty G.) +26'40" 20. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) +27'23"

