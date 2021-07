Des abandons, des arrivées hors délais et désormais une journée cauchemardesque pour le leader David Gaudu : l'équipe Groupama-FDJ vit un Tour de France plus que compliqué depuis le Grand Départ de Brest. "Pour nous, le Tour est une vraie galère en ce moment", a reconnu le manager général Marc Madiot au micro de France Télévisions. "C'est une journée très difficile à vivre", lui a fait écho son frère Yvon, directeur sportif.

Face aux contretemps de début de course, Gaudu faisait figure de lueur d'espoir. Jusqu'à mercredi, où il a franchi la ligne à plus de vingt-cinq minutes du vainqueur Wout van Aert. "Il ne se sentait vraiment pas bien: pas de jambes, chaud et vomissements. La chaleur a été un facteur aggravant", a détaillé Yvon Madiot. Néanmoins, "il va continuer" le Tour, a assuré le directeur sportif.

Gaudu en perdition : Le 10e du général distancé dès la première ascension du Ventoux

Tour de France "Il y a neuf mois, ce n'était plus un coureur" : Cavendish, résurrection pour une page d'histoire IL Y A 2 HEURES

Impuissant dans le Ventoux

Désigné leader de l'équipe pour le classement général en l'absence de Thibaut Pinot, le grimpeur breton était devenu l'unique chef de file de la Groupama-FDJ dimanche soir, quand le sprinteur Arnaud Démare était arrivé hors délais à Tignes. Mercredi dans la première ascension du Ventoux, il n'a cependant pas réussi à rester dans le groupe des ténors, une impuissance qui s'est ajoutée à l'abandon de l'Australien Miles Scotson. Bilan de la journée: une demi-heure de retard pour Gaudu sur le maillot jaune Tadej Pogacar et une équipe réduite de moitié depuis Brest (quatre coureurs).

Le champion de Lituanie Ignatas Konovalovas avait en effet été éliminé sur chute dès la première étape, et l'Italien Jacopo Guarnieri était arrivé comme Démare hors délais lors de la 9e étape. "On se doit de réagir avec les quatre garçons qui nous restent, dès qu'on va en avoir la possibilité", a lancé Marc Madiot, combatif.

Yvon Madiot sur le Tour difficile des Groupama-FDJ : "On va repartir sur d'autres objectifs"

"Faire honneur au maillot"

La situation n'est certes pas inédite : en 2017, la formation s'était déjà retrouvée réduite à quatre coureurs dès la première journée de repos, avant de perdre Thibaut Pinot durant la 17e étape. "Il faut qu'il (Gaudu) se refasse un peu la santé, là il y a des étapes de baroudeurs, ça va laisser de la latitude à ses équipiers qui étaient là pour lui : je pense à un Stefan Küng ou un Valentin Madouas", a affirmé Yvon Madiot.

Privés de leur flèche Arnaud Démare, les quatre rescapés de l'équipe devraient en effet vivre des journées moins exigeantes jeudi et vendredi, sur des étapes essentiellement plates. La prochaine journée de montagne est prévue pour dimanche, entre Céret et Andorre-la-Vieille (15e étape). La présence de Stefan Küng, excellent rouleur battu seulement par Tadej Pogacar lors du premier contre-la-montre de la Grande Boucle, est un autre motif d'espoir.

Le Suisse aura l'occasion de prendre sa revanche le 17 juillet, à la veille de l'arrivée à Paris: un deuxième chrono de 30,8 km est prévu entre Libourne et Saint-Emilion. "On est encore en vie pour certains donc on va se remettre dans le fil de la course, peut-être pas dès demain mais sûrement dans la suite", a averti Marc Madiot. "Le Tour, c'est le Tour et faire honneur au maillot et à l'équipe, c'est aussi quelque chose d'important !"

Pogacar chatouillé, Alaphilippe animateur et Van Aert vainqueur : le résumé du "double Ventoux"

Tour de France De Châteauroux 2008 à Carcassonne 2021 : Les 34 victoires de Cavendish en vidéo IL Y A 2 HEURES