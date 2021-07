C'est une nouvelle qui risque de renforcer le nuage de suspicions qui plane, encore et toujours, au-dessus du peloton. Selon nos informations, une descente de police a eu lieu, mercredi soir, dans l'hôtel où se trouvaient les membres de l'équipe Bahrain-Victorious. "Ils ont demandé à visiter les chambres des coureurs et le bus et nous avons satisfait à leurs demandes. Ils ont aussi demandé à télécharger les données d'entraînement, et nous avons également satisfait cette demande", nous a confirmé un porte-parole de cette formation.

Pendant une heure environ, les enquêteurs ont perquisitionné les chambres et le bus de l'équipe bahreïnie. Les coureurs et le staff de Movistar, qui partageaient le même hôtel, étaient aux premières loges pour suivre le ballet incessant des policiers. Ces événements ne vont pas sans rappeler ceux survenus il y a un an, lorsque l'équipe Arkéa-Samsic avait elle aussi, en plein Tour de France, eu droit à une visite des forces de l'ordre. Nairo Quintana et son entourage étaient au centre de leur attention mais précisons que, jusqu'à présent, aucun élément n'a été retenu contre le grimpeur colombien.

Un lieu de sinistre mémoire

Pour l'anecdote, notons que l'hôtel en question, le Novotel de Lescar - situé non loin de Pau - est déjà bien connu des suiveurs du Tour, et pas forcément pour de très bonnes raisons. C'est dans ce même établissement que Michael Rasmussen logeait lorsqu'il avait été contraint de quitter la Grande Boucle, en 2007. C'est également là qu'Alberto Contador résidait quand il a été contrôlé positif au clenbutérol, en 2010.

Michael Rasmussen / Tour de France 2007 Crédit: Getty Images

Cette opération de police vient en tout cas quelque peu ternir l'image de Bahrain-Victorious, qui réalisait jusque-là un Tour de France remarquable, comme en atteste sa première place au classement général par équipes. Outre les succès d'étape de Matej Mohoric au Creusot et de Dylan Teuns au Grand Bornand, elle possède encore le maillot à pois, sur les épaules de Wout Poels avant le départ de la 18e étape, jeudi. Et s'il n'a pas levé les bras, Sonny Colbrelli s'est particulièrement fait remarquer en tenant la roue de solides grimpeurs dans la montée vers Tignes (3e) ou sur la route de Saint-Gaudens (2e).

Ils ne nous ont pas communiqué les raisons de leur visite", a affirmé Milan Erzen à ", a affirmé Milan Erzen à Cyclingnews jeudi . Le média rappelle d'ailleurs que le nom du manager de Bahrain-Victorious avait été cité dans le cadre de l'opération Aderlass, une vaste enquête sur des pratiques de dopage en Autriche et en Allemagne. Le dirigeant slovène n'a cependant été sanctionné ni par l'UCI, ni par les juridictions compétentes.

Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) Crédit: Getty Images

