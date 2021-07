On n’arrête plus Mark Cavendish. Pour la troisième fois consécutive, le Britannique a fait sa loi en remportant au sprint la 10e étape du Tour de France 2021, confortant ainsi son maillot vert. Vainqueur de sa 33e victoire sur la Grande Boucle, devant Wout Van Aert (Jumbo-Visma) et Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), le sprinteur de l’ïle de Man se rapproche à une seule unité du record de succès d’Eddy Merckx. Malgré un final marqué par les bordures, pas de changement au classement général au sommet duquel Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) reste maillot jaune.

Décidément, il y a bien Mark Cavendish et les autres dans la dernière ligne droite. Mal en point dans les Alpes, passé tout près du hors-délais vers Tignes, le Britannique posait question, lui qui n’a pas connu de seconde semaine de course depuis le Tour 2016. Et sa forme interrogeait encore plus au moment du sprint intermédiaire. Incapable de suivre l’allure des BikeExchange et des Bahrain-Victorious sur le faux-plat menant à La Placette, Cavendish n’a marqué aucun point, laissant alors Matthews revenir à une vingtaine de points au classement pour le maillot vert. Mais le « Cav » s’est réservé pour le sprint final et a répondu de la meilleure des manières, pour conforter sa tunique verte avec 59points d’avance sur le sprinteur australien.

Une victoire made-in Deceuninck-Quick Step

Avec une étape toute plate et qui semblait promise aux sprinteurs, personne n’a voulu se lancer dans l’échappée, à l’exception des courageux Hugo Houle (Astana-Premier Tech) et Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal). Le duo a certes compté plus de 6 minutes d’avance sur le peloton mais ils n’ont jamais cru pouvoir aller au bout. Lorsqu’ils ont été repris, le peloton s’est alors tendu, à la faute à un vent de côté annoncé dans les quarante derniers kilomètres. Tour à tour, Deceuninck-Quick Step, Bora-Hansgrohe et EF Education Nippo ont accéléré l’allure et le peloton a fini par exploser à 15km de l’arrivée. Si une partie du peloton a recollé et qu’aucun favori ne s’est fait piéger, cela a sérieusement émoussé les organismes, notamment celui de Colbrelli, touché par une crevaison à 28km de l’arrivée et seulement 17e de l’étape. Mais aussi celui des équipiers et, lorsque Deceuninck-Quick Step s’est mise en place, personne n’a jamais pu les remonter.

Emmené par Alaphilippe, Asgreen et Cattaneo en plus de ses poissons-pilotes Ballerini et Morkov, Cavendish a été parfaitement emmené par ses équipiers dans le final, étant déposé à 200m de la ligne par le Danois. La suite, on la connait, c’est une habitude avec un maillot vert qui lève les bras pour la 3e fois de ce Tour. Il devient ainsi le premier coureur de l’histoire à gagner trois étapes sur sept Tours différents, excusez du peu. Le plus rapide intrinsèquement ce mardi, Philipsen (Alpecin-Fenix, 3e) a payé son placement, alors que Bouhanni (Arkéa-Samsic, 4e) et Van Aert (Jumbo-Visma, 2e) n’ont jamais réussi à remonter. Comme par hasard, trois coureurs qui ont sprinté sans train. La différence, c’est bien la Deceuninck-Quick Step. Et Cavendish le meilleur sprinteur de ce Tour.

