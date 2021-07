2009 : L'incroyable doublé

Son Tour de France

Fabuleux tout simplement. Avant d'arriver sur les Champs-Elysées, Mark Cavendish a déjà levé les bras à cinq reprises. Le chiffre vous impressionne ? Jugez un peu celui-ci : personne n'a battu le sprinter de l'île de Man sur une arrivée plate sur ce Tour de France 2009. Brignoles, La Grande-Motte, Issoudun, Saint-Fargeau, Aubenas… Avant Paris, Cavendish a arpenté la France avec sa vitesse en bandoulière et personne n'a rien pu faire.

Comment il a gagné

La cerise sur le gâteau. Trois semaines durant, le travail de Mark Renshaw pour aider Cavendish dans sa quête de victoires a été parfait. Sur cette dernière étape, celui-ci va se dépasser. Le poisson-pilote lance si bien son leader qu'il termine deuxième de l'étape, le meilleur résultat de sa carrière sur le Tour de France. L'image des deux compères levant les bras l'un derrière l'autre est désormais dans la légende du Tour.

Tour de France 2009, : Mark Cavendish et Mark Renshaw s'amusent à Paris Crédit: Getty Images

Ce qu'il en a dit :

"C'était incroyable. Je devais gagner, je n'avais pas le choix. J'ai toujours dit que je voulais gagner sur les Champs-Elysées. Je ne suis pas déçu par le bonheur que ça procure. Chaque sprinter rêve de franchir cette ligne en levant les bras. Je la voulais tellement".

2010 : La démonstration

Son Tour de France

Moins limpide qu'en 2009. Certes, Cavendish remporte cette année-là cinq étapes, portant, déjà, son total sur les routes du Tour à 15. Mais, le début de la Grande Boucle ne lui est pas favorable. Ni vers Spa dans les Ardennes belge, ni sur les pavés du Nord de la France et même pas au sprint puisqu'Alessandro Petacchi impose sa loi par deux fois. Le "Man Express" reprend finalement le dessus lors de la 5e étape. Son règne débute et ne s'achèvera pas même si son lanceur est mis hors-course lors de la 11e étape pour un coup de tête dans le final. Vainqueur des 5e , 6e et 11e étapes, Cav' ajoutera aussi les 18e et 20e.

Comment il a gagné

Une caméra "travelling" a fait son apparition sur les Champs. Le sprint est bien souvent filmé de côté. Spectaculaire, le plan ne permet pas de tout voir et tout comprendre, notamment de ce qu'il se passe derrière les premiers sprinters. Quand la caméra se concentre sur Thor Hushovd, bien lancé, on se demande où est Cavendish. Il répond en déboulant à une vitesse folle de l'autre côté de la route. Ses adversaires sont réduits au rôle de figurant, c'est avec un vélo d'avance qu'il s'impose.

CYCLING 2010 Tour de France Cavendish Paris Crédit: AFP

Ce qu'il en a dit :

"Le dernier tour était dingue ! Nous roulions à 65 km/h, d'un coup j'ai vu Tony Martin remonter. Il m'a calé dans la roue de Petacchi. Son coéquipier a essayé de m'en sortir mais je suis resté solide. Après ça, il suffisait de savoir quand se lancer. J'aurais pu y aller un peu plus tôt mais je suis ravi de la manière dont ça s'est terminé".

2011 : Le train parfait

Son Tour de France

Moins dominant Mark Cavendish ? Sur ce Tour de France 2011, huit étapes se terminent au sprint et quatre sprinters se partagent les bouquets : Tyler Farrar qui tire le premier mais aussi Edvald Boasson Hagen, André Greipel et donc le Britannique. Un seul parmi ces quatre lèvera les bras plus d'une fois… Cavendish évidemment qui ajoute cinq succès dans sa besace désormais pleine de 20 bouquets sur la Grande Boucle. Parmi les sprinters, seul André Darrigade devance encore Cavendish dans l'histoire. Plus pour longtemps.

Comment il a gagné

Cette 21e étape du Tour de France 2011 est un modèle de train livré par la Team HTC-Columbia. A 1,2 kilomètre de l'arrivée, l'équipe de Cavendish déborde les autres pour prendre la tête du peloton. Plus personne ne passera ne serait-ce qu'une demi-roue devant ce train incroyable jusqu'à la ligne. De Bernhard Eisel sur la rue de Rivoli, en passant par Tony Martin, Matthews Goss et Mark Renshaw, jusqu'au Cav' sur les Champs, c'est une démonstration. Et le Britannique s'impose maillot vert sur le dos.

Mark Cavendish et son beau maillot vert sur les Champs en 2011 Crédit: Getty Images

Ce qu'il en a dit :

"C'est un sentiment particulier que de gagner ici avec le maillot vert sur le dos. C'est un endroit incroyable pour faire du vélo, un sentiment fabuleux."

2012 : Maillot jaune et arc-en-ciel

Son Tour de France

A l'hiver 2011, Mark Cavendish a fait un choix : rejoindre le Team Sky. Un choix qui n'est pas sans conséquences puisque les hommes de Dave Brailsford vont sur le Tour pour le gagner, pas pour briguer les sprints massifs. Moins bien entouré, privé de Renshaw, Cavendish doit se "contenter" de trois succès. D'abord sur le premier sprint dès le troisième jour puis… sur les 18e et 20e étapes quand le succès de Bradley Wiggins est assuré.

Comment il a gagné

Ce jour-là, Mark Cavendish a dû halluciner quand il a vu Wiggins, maillot jaune sur le dos, s'intercaler dans son train dans le final. C'est "Sir" Wiggo qui emmène le peloton sous la flamme rouge avant de laisser la place à Edvald Boasson Hagen qui lâche son leader dans les 200 derniers mètres. Comme d'habitude, personne ne remonte Cavendish qui s'impose pour la quatrième fois de suite. Cerise sur le gâteau, il porte, cette année-là, le maillot arc-en-ciel de champion du monde.

2012 Tour de France Wiggins Cavendish Crédit: AFP

Ce qu'il en a dit :

"J'ai dû mettre mes ambitions au sprint de côté sur ce Tour. Au matin de l'étape, j'ai dit : 's'il vous plaît, laissez-moi une chance pour celui-ci'. Et Bradley Wiggins a immédiatement répondu : ''Oui, nous allons jouer le sprint, nous allons t'emmener'".

