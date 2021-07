Il y a eu les premières escarmouches bretonnes le week-end dernier, puis les routes bosselées à souhait du Morvan ce vendredi, mais ce week-end, ce sera autre chose. La montagne, la vraie. L'altitude. Les cols. Le peloton ne va passer que deux jours dans les Alpes, mais certains risquent de s'en souvenir.

Dès dimanche soir, c'en sera terminé du principal massif de l'Hexagone. Cette 108e édition a fait la part belle dans les Pyrénées, où les coureurs vont quasiment camper pendant cinq jours. Mais l'intensité de la traversée des Alpes peut permettre à ces deux étapes de jouer un rôle majeur dans ce Tour 2021

Samedi - 8e étape

Tour de France Doubey : "Ça va faire des dégâts" IL Y A 2 HEURES

Départ : Oyonnax

Arrivée : Le Grand Bornand

Distance : 150,8 km

Heure de départ : 13h15

Le mot de Christian Prudhomme (LeTour.fr) : "Après 2009 et 2018, l'arrivée au Grand-Bornand sera de nouveau conditionnée par l'enchaînement Romme - Colombière. Mais précédé, cette fois, de la montée à Mont-Saxonnex (5,7 km à 8,3 %), premier palier vers le plateau de Solaison, pour composer un triptyque de plus de 20 km d'ascension à près de 9 % de moyenne. Forcément réservé aux grands grimpeurs !"

Le profil

Après une semaine en plaine, le Tour attaque enfin la montagne et il l'amorcera comme en 2018 par une arrivée au Grand Bornand par-delà l'enchaînement du col de Romme et de la Colombière. Deux ascensions assez similaires mais terriblement difficiles (8,8km à 8,9% et 7,5km à 8,5%) et séparées seulement d’une petite descente de six kilomètres. Et la route sera encore un peu plus durcie par la montée inédite de la côte de Mont Savonnex (6,1km à 8,1%). De quoi offrir plus de 24 kilomètres à plus de 8% dans les 55 derniers kilomètres, le reste étant en descente. Un programme qui ne pardonnera pas la moindre faiblesse.

Le profil de la 8e étape : Les Alpes par la grande porte

En détail

Les 100 premiers kilomètres de l'étape ne poseront pas de problèmes particuliers, même si le tracé est loin d'être plat, avec deux difficultés répertoriées, la Côte de Copponex (6,5 km à 4,4% de moyenne) et la Côte de Menthonnex-en-Bornes (2,7 km à 4,9%). Mais cette étape va garder le meilleur pour la fin avec l'enchaînement de trois ascensions de première catégorie.

D'abord, la Côte de Mont-Saxonnex, à la sortie de Thuet. La montée sera brève pour un première catégorie (5,7 km), mais en dehors des derniers hectomètres, la pente est constamment sévère, oscillant entre 8 et 10%, sans jamais offrir de répit. Une bonne entrée en matière avant l'enchaînement classique des cols de Romme et de la Colombière, dont Julian Alaphilippe avait fait son miel en 2018.

S'ils ne sont pas répertoriés en Hors catégorie, c'est uniquement en raison de leur trop faible longueur. Moins de 9 kilomètres pour Romme, et seulement 7,5 pour la Colombière. Mais en termes de difficulté, le compte est bon ! Le pied du col de la Romme est éreintant, alors que les quatre derniers kilomètres de l'ascension de la Colombière sont redoutables. C'est clairement un terrain de jeu pour faire des écarts. A noter qu'en haut de la Colombière, des bonifications seront attribuées : 8, 5 et 2 secondes aux trois premiers, en plus de celles décernées sur la ligne d'arrivée (10, 6 et 4).

Au sommet de la dernière montée, il restera un tout petit moins de 15 kilomètres de descente pour rallier Le Grand-Bornand avec un dernier kilomètre en léger faux-plat montant.

Dimanche - 9e étape

Départ : Cluses

Arrivée : Tignes

Distance : 145 km

Heure de départ : 13h10

Le mot de Christian Prudhomme (LeTour.fr) : "Nous nous étions promis de vite revenir à Tignes pour effacer la frustration du rendez-vous empêché en 2019. Le Tour tiendra parole en empruntant pour la deuxième fois le col du Pré, puis le majestueux Cormet de Roselend avant de se hisser, par la longue montée terminale qui se faufile sous le barrage, jusqu'au Val Claret."

Le profil

Cinq ascensions au total. Deux en 2e catégorie, deux en 1re catégorie et le premier col Hors catégorie de ce Tour de France 2021. Il s'agit du col du Pré (voir ci-dessous). Ce sera aussi la toute première arrivée au sommet de cette édition, qui n'en compte que trois. Et des trois, ce sera probablement la moins sélective. Comme la veille, une étape courte, plus encore que celle de samedi, ce qui promet de l'engagement et de la nervosité dès le coup de gong, même si la configuration de ce tracé risque de limiter la grande bagarre pour le classement général aux derniers kilomètres...

Le profil de la 9e étape : Premier "Hors catégorie" puis arrivée au sommet

En détail

Les deux premières difficultés seront la Côte de Domancy (2,5km à 9,4%), qui devrait permettre à l’échappée du jour de se former, puis le Col des Saisies (9,4km à 6,2%), relativement roulant et qui s'avale en général sans difficulté majeure sauf pour les plus réfractaires à la montagne.

Tout changera avec le col du pré, premier Hors catégorie donc de ce Tour 2021. Une longue ascension de 12,6 kilomètres à 7,7% de moyenne. Mais sa vraie difficulté se situe pendant 7 kilomètres, après le léger replat du kilomètre 4. Là, la pente moyenne avoisine les 10%, avant 600 derniers mètres plus roulants jusqu'au sommet.

La descente sera brève et ne permettra guère de souffler avant de regrimper très vite vers le Cormet de Roselend, surtout délicat dans sa première portion. Seul regret, que le col du Pré soit situé en milieu d'étape. Il usera les organismes, mais sa position dans la course n'incitera pas au déclenchement d'une lutte significative entre les favoris.

D'autant qu'après le Cormet de Roselend, une longue descente et une transition dans la vallée attendent les coureurs jusqu'au pied de la montée de Tignes. Celle-ci est interminable (21 kilomètres) mais ne présente finalement que quelques portions réellement sélectives. Mais ceux qui l'aborderont un peu dans l'orange virant au rouge après les efforts consentis tout au long du week-end risquent de le payer cher.

Tour de France Alaphilippe : "L'échappée va décider du scénario" IL Y A 3 HEURES