Après la chute, la plainte, les recherches et la garde à vue, le feuilleton de la femme à la pancarte, coupable d'avoir, par sa négligence, causée une énorme chute samedi sur la 1re étape du Tour de France 2021 entre Brest et Landerneau, connaît un nouvel épisode. Ce jeudi, et alors que cette femme est en garde à vue depuis mercredi, les organisateurs de la Grande Boucle ont annoncé retirer la plainte déposée dès samedi soir. "Cela a pris des proportions folles", a déclaré à l'AFP le directeur du Tour. "Nous voulons apaiser les choses et surtout que le message passe auprès du public. Il s'agit de rappeler les mesures de précaution sur la route du Tour", a-t-il dit. "Il faut que chacun se calme", a ajouté Christian Prudhomme face au déferlement médiatique des derniers jours.

Mercredi, cette affaire avait connu un nouveau tournant après que des sources proches de l'enquête ont révélé à l'AFP que cette femme à la pancarte était en garde à vue. Plus tard, le procureur de la République de Brest Camille Miansoni, avait reconnu qu'une femme était en garde à vue. L'enquête a été ouverte pour "blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence".

Tour de France Démare : "Mes gars marchent fort, c'est à moi de prendre confiance, d'y aller à fond" IL Y A 27 MINUTES

Samedi, lors de la première étape du Tour, la spectatrice qui agitait une pancarte en tournant le dos au sens de la course avait été percutée par l'Allemand Tony Martin qui a entraîné dans sa chute de nombreux coureurs. Plusieurs d'entre eux, notamment l'Allemand Jasha Sutterlin (DSM), ont dû abandonner après cet accident.

Chaos sur le Tour : Tony Martin heurte une pancarte, des dizaines de coureurs à terre

Tour de France Bouhanni sur sa suspension : "La pire période de ma carrière" IL Y A 29 MINUTES